Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2022

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani che andranno in onda oggi, 4 agosto 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, andremo in Turchia alle 14.10; per finire, alle 15.45 torneremo in Spagna, saltando dall'odierna Madrid alla Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 agosto 2022 - alla centrale, Liam continua il suo interrogatorio. Il ragazzo ha confessato a Baker di essere lui l'assassino di Vinny ma il detective comincia a sospettare che lo Spencer stia coprendo qualcuno. Nella sua deposizione ci sono troppi punti bui e non è ben chiara la dinamica dell'incidente. Intanto Hope, dopo aver informato Bill della decisione di suo marito, è tornata a casa. Allo chalet incontra Brooke e per la ragazza è un vero sollievo. Hope decide di raccontare alla mamma cosa è successo, da dove sta venendo e cosa è capitato tra lei e Liam. La Logan senior ascolterà le dichiarazioni della figlia con il cuore in gola. Davvero suo genero è un assassino? Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 4 agosto 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 4 agosto 2022 - Ad Yilmaz si è abbassata la febbre. Il ragazzo ha smesso di delirare, ed ora sta riaprendo gli occhi. Quando si risveglia, l'Akkaya si rende conto di essere a casa di Fekeli, colui il quale lo ha salvato, per la seconda volta. Fekeli lo ha sottratto alle fiamme dell'incendio appiccato dal marito di Zuleyha appositamente per stanarlo ed ucciderlo. Nel momento in cui riprende conoscenza, il meccanico scorge sul giornale una fotografia che lo fa scattare in piedi ed impugnare una pistola: c'è l'amata ritratta insieme a tutta la famiglia Yaman! Qui la trama completa di Terra Amara

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 4 agosto 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 4 agosto 2022 - Chloe decide di fare un ultimo tentativo con Maria e le chiede di passare a casa sua a prendere delle cose. Le due ragazze si troveranno finalmente di nuovo faccia a faccia e potranno provare a capire se la loro amicizia ha ancora qualche speranza. Sergio ha detto addio a Julia proprio nel momento più complicato ma lei, sotto pressione a causa delle tensioni con Tirso, ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo. Victor ha accompagnato la richiesta di fidanzarsi ufficialmente con un dono per Carmen, la scatolina è stata realizzata dalle esperte mani di Kiros. Sembra tutto perfetto ma il povero Victor non immagina delle trame dell'operaio: Kiros ha nascosto un messaggio per Carmen. Anticipazioni rivelano che la giovane, scoperto il segreto della scatola, chiederà a Victor di prendersi del tempo per decidere riguardo al fidanzamento... Qui la trama completa di Un Altro Domani

