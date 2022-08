Un altro Domani Anticipazioni 4 agosto 2022: Julia sotto pressione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 4 agosto su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Julia si troverà a fare una scelta che rischia di compromettere il rapporto con Tirso...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 4 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: È arrivato il giorno della visita del tecnico per il conferimento del titolo di "uno dei paesi più belli di Spagna", e Julia è nervosa, ma preparata. Ma dovrà fare una scelta...

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio dice addio a Julia

È arrivato il giorno in cui Robledillo si gioca il titolo di una delle più belle città di Spagna. Julia prepara il discorso finale quando Sergio le dice che lascerà la città. Questo scuote i sentimenti di Julia, ma ciò che metterà a rischio la riconvalida del titolo sarà un'altra questione: Chloe è convinta che Julia sia l'unica che può convincere Maria a restare, così chiede il suo aiuto. Julia è combattuta: deve seguire Chloe oppure rispettare la promessa fatta a Tirso e affrontare fianco a fianco la sfida della città? Lo scandalo che ha coinvolto Víctor alla festa dell'anniversario del Río Club potrebbe spingere Carmen a lasciarlo, eppure la ragazza non sembrerà interessata al passato...

Un Altro Domani Anticipazioni: Kirso trama alle spalle di Victor

La generosa decisione di Carmen nei confronti di Victor avvicinerà molto i due giovani. Tuttavia la ragazza scoprirà qualcosa che potrebbe spingerla di nuovo tra le braccia di Kiros: la scatoletta realizzata dall'operaio, nasconde un messaggio nascosto. Un messaggio che potrebbe far emergere definitivamente i sentimenti di Carmen. Julia intanto, molto nervosa per l'arrivo del tecnico, ripete il suo discorso. Ad interromperla però arriva Chloe, bisognosa del suo aiuto. A quel punto Julia si vede costretta a fare una scelta che rischia di compromettere il rapporto con Tirso...

Julia sottopressione nella Puntata di Un altro domani in onda il 4 agosto 2022

Chloe decide di fare un ultimo tentativo con Maria e le chiede di passare a casa sua a prendere delle cose. Le due ragazze si troveranno finalmente di nuovo faccia a faccia e potranno provare a capire se la loro amicizia ha ancora qualche speranza. Sergio ha detto addio a Julia proprio nel momento più complicato ma lei, sotto pressione a causa delle tensioni con Tirso, ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo. Victor ha accompagnato la richiesta di fidanzarsi ufficialmente con un dono per Carmen, la scatolina è stata realizzata dalle esperte mani di Kiros. Sembra tutto perfetto ma il povero Victor non immagina delle trame dell'operaio: Kiros ha nascosto un messaggio per Carmen. Anticipazioni rivelano che la giovane, scoperto il segreto della scatola, chiederà a Victor di prendersi del tempo per decidere riguardo al fidanzamento...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.