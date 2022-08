Beautiful Anticipazioni dal 1° al 7 agosto 2022: Liam si costituisce e viene arrestato! Non c'è più niente da fare

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 1° al 6 agosto 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 1° agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Hope e Liam trascorrono la notte insieme, piangendo e dichiarando di amarsi, ma Liam ormai è deciso a costituirsi alla polizia.

Ep. 2: Carter è tornato con Zoe e Quinn, consigliata da Shauna, è determinata a non rischiare di perdere Eric. I due amanti decidono di non vedersi più.

Puntata in onda Martedì 2 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Bill cerca di telefonare al figlio per spingerlo a rimanere in silenzio, ma deve scontrarsi con Wyatt che lo tormenta per sapere la verità, dato che si è accorto che qualcosa non va.

Ep. 2: Thomas sembra aver dimenticato la sua ossessione per Hope e dice a Ridge di essere contento che lei abbia ritrovato la felicità con Liam. Finn e Steffy scoprono il sesso del nascituro.

Puntata in onda Mercoledì 3 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Liam ha deciso: confesserà la verità, e neanche Bill potrà fargli cambiare idea. Hope, distrutta, lo accompagna al distretto di polizia.

Ep. 2: Steffy e Finn annunciano l'arrivo di un figlio maschio a Ridge. Liam ammette le sue responsabilità dell'incidente che ha causato la morte di Vinny.

Puntata in onda Giovedì 4 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Liam ha deciso di andare a confessare quello che è accaduto e di ripulirsi finalmente la coscienza, convinto delle sue ragioni. Ma durante l’interrogatorio emergono alcune zone d’ombra che lo inchioderanno.

Ep. 2: Steffy scopre di aspettare un maschietto e lo comunica al padre e al fratello. Hope dice a Bill che Liam si è costituito.

Puntata in onda Venerdì 5 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Baker continua a interrogare Liam alla centrale: è sicuro che gli stia nascondendo qualcosa, ma Liam non cambia la sua versione dei fatti.

Ep. 2: Hope dice a Brooke che è stato Liam ad investire Vinny. Bill si presenta in centrale, e, dopo aver parlato con Liam, dice a Baker la verità sulla morte di Vinny.

Puntata in onda Sabato 6 agosto 2022

Brooke scopre da Hope che Liam non è l'unico coinvolto nell'incidente di Vinny, ma che c'era anche Bill. Come se non bastasse, la figlia le rivela che lo Spencer Senior ha cercato di occultare tutte le prove.

Puntata in onda Domenica 7 agosto 2022

Thomas sembra felice del riavvicinamento di Hope e Liam, ma piange con Ridge la morte del suo amico Vinny e promette di trovare chi l'ha ucciso e di fargliela pagare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.