Beautiful Anticipazioni 4 agosto 2022: Brooke sconvolta. Liam è un assassino!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame del doppio episodio in onda dalle 13.45 su Canale5: alla centrale, Liam continua il suo interrogatorio. Il ragazzo ha confessato a Baker di essere lui l'assassino di Vinny ma il detective comincia a sospettare che lo Spencer stia coprendo qualcuno. Nella sua deposizione ci sono troppi punti bui e non è ben chiara la dinamica dell'incidente. Intanto Hope, dopo aver informato Bill della decisione di suo marito, è tornata a casa. Allo chalet incontra Brooke e per la ragazza è un vero sollievo. Hope decide di raccontare alla mamma cosa è successo, da dove sta venendo e cosa è capitato tra lei e Liam. La Logan senior ascolterà le dichiarazioni della figlia con il cuore in gola. Davvero suo genero è un assassino?

Anticipazioni Beautiful: Baker crede che Liam stia coprendo qualcuno

Liam si è costituito ma la sua deposizione non convince pienamente Baker. Lo Spencer ha raccontato come si sono svolti i fatti di quella notte e continua a ripetere che è lui l'assassino di Vinny e che la polizia ha ora quello che cerca. Ma il detective ancora non si convince del tutto; ci sono degli strani buchi nel racconto del giovane marito di Hope e lui è determinato a scoprire cosa stia nascondendo o meglio chi stia coprendo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il poliziotto cercherà di interrogare Liam sino alla nausea, certo che la verità sia altra.

Beautiful: Bill decide di presentarsi alla polizia

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill prenderà una decisione molto importante. Venuto a scoprire da Hope che Liam ha deciso di costituirsi, il magnate sceglierà di presentarsi alla polizia e di confessare di aver insabbiato lui le prove dell'incidente di Vinny e di aver impedito a Liam di intervenire. Riuscirà Bill Spencer, con il suo gesto altruista, a salvare la vita del figlio e a impedirgli di passare i suoi anni in cella. Qualcosa ci lascia pensare che non sarà così semplice scagionarlo... anzi!

Hope confessa a Brooke la verità su Liam in Beautiful Anticipazioni 4 agosto 2022

Dopo aver informato Bill della scelta di Liam, Hope è tornata a casa distrutta. La ragazza ha paura che suo marito finisca i suoi giorni in prigione e che non ci sia più nulla da fare. Con il cuore spezzato e le lacrime negli occhi, la giovane si imbatte in Brooke. Hope è felice di vedere sua madre; ha una persona con cui sfogarsi finalmente. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la giovane confesserà a Brooke che Liam ha investito Vinny e si dilungherà in un racconto per filo e per segno, di quanto è successo quella notte. Le rivelerà di come lo Spencer fosse felice di aver recuperato il rapporto con lei e di come, senza accorgersi, abbia investito il Walker. Ma le dirà anche che Liam è svenuto e che al suo risveglio, Bill si era già allontanato con la macchina lasciando l'amico di Thomas sul ciglio della strada. Le confesserà anche di sapere che lo Spencer senior ha insabbiato tutte le prove e che continua a non volere che suo figlio si costituisca. Hope dirà però che suo marito ha fatto la scelta giusta, presentandosi da Baker e Brooke, sconvolta dalle rivelazioni, non potrà fare altro che abbracciare la sua bambina.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.