Terra Amara Anticipazioni 4 agosto 2022: Yilmaz ora sa tutto! E ha sete di vendetta...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 4 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che mentre la Altun viene ricattata, l'Akkaya riapre gli occhi... però il suo è un brusco risveglio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 agosto 2022, alle 14.45, Veli è tornato alla tenuta per estorcere dei preziosi gioielli a Zuleyha. Quando lo viene a sapere, Demir lo caccia via in malo modo. Intanto, Yilmaz si è finalmente ripreso, ma sta per fare delle scoperte sconvolgenti che lo porteranno a prendere una drastica decisione...

Terra Amara Anticipazioni: Veli minaccia Zuleyha e Demir lo caccia via!

Veli è di nuovo alla tenuta, più spietato che mai. Al solito privo di scrupoli, il fratellastro di Zuleyha minaccia quest'ultima: deve consegnargli tutti suoi preziosi gioielli, altrimenti andrà da Demir a raccontargli la verità, smascherandola e di conseguenza facendole perdere ogni cosa. Hunkar, però, non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano, ed avvisa il figlio di ciò che sta succedendo sotto il loro tetto. Lo Yaman, allora, manda via Veli e ferocemente lo mette in guardia: sarà meglio che non si faccia più vedere in giro.

Yilmaz vede una foto che lo sconvolge, nelle Anticipazioni del 4 agosto 2022 di Terra Amara

Ad Yilmaz si è abbassata la febbre. Il ragazzo ha smesso di delirare, ed ora sta riaprendo gli occhi. Quando si risveglia, l'Akkaya si rende conto di essere a casa di Fekeli, colui il quale lo ha salvato, per la seconda volta. Fekeli lo ha sottratto alle fiamme dell'incendio appiccato dal marito di Zuleyha appositamente per stanarlo ed ucciderlo. Nel momento in cui riprende conoscenza, il meccanico scorge sul giornale una fotografia che lo fa scattare in piedi ed impugnare una pistola: c'è l'amata ritratta insieme a tutta la famiglia Yaman!

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz scopre la verità...

Yilmaz sta raggiungendo la villa come una furia cieca, quando s'imbatte in Nazire. La donna lo mette al corrente del fatto che il piromane di cui chiunque sta parlando è proprio Demir. Ancora più arrabbiato, il giovane si prepara a farla pagare al suo acerrimo nemico... peccato che, nel momento in cui vede la Altun con in braccio un bebè, resta di sasso. Infatti, l'Akkaya era venuto a sapere che la sua fidanzata si era sposata, ma non che avesse anche dato alla luce un bambino. Il protagonista è incredulo, e tremendamente amareggiato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 1° al 5 agosto 2022.

