Terra Amara Anticipazioni 3 agosto 2022: Hunkar ha deciso, Zuleyha non lo deve scoprire!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 3 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la Yaman senior viene a sapere il segreto del figlio, e non vuole che la nuora ne entri a conoscenza. Intanto, l'Akkaya riesce a salvarsi... di nuovo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 agosto 2022, alle 14.45, Demir, pur di stanare Yilmaz, ha dato in pasto alle fiamme l'intero villaggio. Hunkar lo è venuta a sapere, ed ora sta provando a far sì che Zuleyha resti all'oscuro di tutto. Intanto, il povero meccanico viene portato in salvo da Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è sopravvissuto!

Demir ha ordinato a Gaffur di trovare il corpo esanime di Yilmaz, al quale lui stesso ha sparato. Tuttavia, l'umile servitore non è riuscito a soddisfare la richiesta dello Yaman, ed il motivo è uno ed uno soltanto: l'Akkaya non è morto. Quest'ultimo, dopo essere stato colpito in pieno dai proiettili del rivale in amore, è caduto nel canale, ma poi è stato recuperato da Nazire, che ora se ne prende cura insieme a Gulten e Sabahattin.

Demir dà fuoco all'intero villaggio, nelle Anticipazioni del 3 agosto 2022 di Terra Amara

Demir, certo che Yilmaz sia ancora vivo e vegeto, nonostante gli abbia sparato, ha preso una drastica decisione: darà fuoco alle baracche di tutti coloro i quali si rifiuteranno di consegnargli l'acerrimo nemico. Cengaver, che non riesce più a riconoscere il suo amico, lo supplica di ripensarci; lo Yaman, però, è imperterrito. Così, esplode un incendio, ed il signore confessa ad Hunkar di esserne responsabile. La donna è incredula!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli salva ancora una volta Yilmaz!

Benché chiunque nel villaggio sia ormai venuto a sapere che, con ogni probabilità, il piromane è proprio Demir, Hunkar fa sì che Zuleyha continui a restare all'oscuro di tutto. Intanto, Gaffur confida a Saniye che, se rintraccerà l'Akkaya e lo condurrà - vivo o morto - al cospetto del padrone, riceverà una lauta ricompensa. Purtroppo per lui, il protagonista può ancora contare su Fekeli, che lo considera un figlio: sarà proprio l'uomo a salvarlo dalle loro grinfie!

