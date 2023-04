Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 3 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 aprile 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 aprile 2023 - Liam non potrà più fare a meno di ascoltare Douglas. Lo Spencer comincerà a preoccuparsi per il racconto del piccolo Forrester, convinto di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Il marito di Hope chiederà al piccolo di essere più chiaro e alla fine sarà costretto ad avvertire sua moglie, certo che il suo figliastro abbia qualche informazione sulla notte di Capodanno e su Brooke. Intanto Paris ribadirà di non esserci rimasta per nulla male della scelta di Zende di uscire con Sequoia, la bella modella della Forrester, con cui sta lavorando. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 3 aprile 2023 - indebitato fino al collo con lo spietato Hatip, e non avendo l'ingente cifra che gli deve, Gaffur prova a vendere qualcosa. Tuttavia, il fratello di Gulten non ha niente che valga tanto... a parte l'oro di famiglia. Per non far sapere alla moglie di essere nei guai, Gaffur inscena un furto in casa loro. Quando Saniye si rende conto che sono stati derubati, si dirige in fretta e furia dal marito, che finge di essere sorpreso e sconvolto tanto quanto lei. Gaffur, però, per rendere ancora più credibile la pantomima, si spinge persino oltre, arrivando ad accusare Cetin, presente nella tenuta al momento in cui sarebbe avvenuto il furto, di essere il ladro! Il servitore, allora, raggiunge il cotonificio per prendere di petto il povero - ed innocente - autista.Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 3 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 3 aprile​ 2023 - scopriremo la verità sul nascondiglio di Victor e soprattutto sul coinvolgimento di Carmen e Ines: le due donne ora sanno dove si nasconde il ragazzo e sono pronte a dargli una mano. Victor è in fuga da diversi giorni dopo la denuncia di alto tradimento ma ora ha trovato riparo nel vecchio capanno e soprattutto non è più solo, sia Carmen che sua madre gli stanno dando una mano. Vedremo infatti la giovane mettersi d'accordo con Ines riguardo a chi porterà le provviste a Victor. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

