Beautiful Anticipazioni 3 aprile 2023: Una confessione scottante. Liam non può più fare finta di nulla!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Liam si convincerà ad ascoltare Douglas e comincerà a pensare che il racconto del bambino non sia frutto della sua fantasia.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 3 aprile 2023 alle ore 13.45, Liam non potrà più fare a meno di ascoltare Douglas. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che lo Spencer comincerà a preoccuparsi per il racconto del piccolo Forrester, convinto di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Il marito di Hope chiederà al piccolo di essere più chiaro e alla fine sarà costretto ad avvertire sua moglie, certo che il suo figliastro abbia qualche informazione sulla notte di Capodanno e su Brooke. Intanto Paris ribadirà di non esserci rimasta per nulla male della scelta di Zende di uscire con Sequoia, la bella modella della Forrester, con cui sta lavorando.

Anticipazioni Beautiful: Douglas sa la verità. Brooke è in pericolo!

Steffy potrebbe avere un alleato molto prezioso per il suo piano di riunire la sua famiglia e distruggere le Logan. Steffy è spietata ed è pronta a proteggere suo padre a ogni costo ma ancora non sa che suo nipote Douglas diventerà, molto presto, la sua più grande arma vincente. Il piccolo è il solo a conoscere la verità su quanto successo la notte di Capodanno tra Brooke e Deacon e ha cercato più volte di raccontare il per lui buffo episodio, a cui ha assistito. Nessuno però lo ha voluto ascoltare a fondo, credendo che il ragazzino sia rimasto solo molto colpito dal racconto natalizio, che ha sentito prima di andare a letto, la notte della Vigilia.

Beautiful Anticipazioni: Liam non può più fare finta di nulla. Douglas è convinto di quello che dice

Il racconto di Douglas è passato in sordina e Liam ha liquidato il figliastro molto velocemente. Lo Spencer dovrà però ricredersi e cominciare a pensare che il bambino sia al corrente di qualcosa di molto singolare, accaduto la notte di Capodanno, ovvero quella serata in cui Brooke ha ricominciato a bere. Il Forrester junior tornerà a dire al suo patrigno di aver visto la sua nonnina baciare Babbo Natale e lo farà dopo diversi giorni dal fattaccio. Liam non potrà più fare finta di nulla e ormai certo che il ragazzino non sia solo impressionato da un racconto natalizio, si fermerà ad ascoltarlo e gli farà confessare tutto. Rimasto a bocca aperta e sospettando che ci sia qualcosa di vero nelle parole del figlio di Thomas – che non ha mai detto una bugia, neanche quando era più piccolo – chiamerà sua moglie Hope, per capire cosa ci sia dietro a questa strana, inaspettata e assurda storia, che nasconde una verità ancora più favolosa della favole stesse.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris ha dimenticato Zende e ora pensa solo a Carter?

Zende ha deciso di uscire insieme alla bella modella con cui sta lavorando e Paris non ha fatto una piega. La ragazza continuerà a sostenere di non voler alcun legame serio e di non essere pronta ad avere un anello al dito. Ma forse la bella sorella di Zoe non è pronta solo a fidanzarsi con Zende. La Buckingham sembrerà infatti sempre più attratta da Carter, a cui confermerà il suo completo disinteresse per le faccende amorose del nipote di Eric. Insomma Paris farà capire al Walton di essere una donna libera e disponibile a una storia d'amore con un altro uomo. Tra i due sarà sempre più evidente un'attrazione fulminante, che però porterà Grace a dover intervenire.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 aprile 2023

