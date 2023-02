Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 febbraio 2023 - vedremo che Finn metterà Sheila sotto torchio per sapere chi sia il suo padre naturale. Il ragazzo non sa che, nascosto dietro alle siepi, c'è Jack, quello che lui considera il suo papà adottivo. La Carter, fedele alla promessa fatta al Finnegan senior, cercherà di sviare le domande di suo figlio e inventerà la scusa di non sapergli rispondere con certezza. Finn dovrà desistere e sconsolato chiederà se per caso sia Deacon il suo vero genitore. Sheila riderà di gusto, poi dovrà salutare il suo bambino ma la verità arriverà e tormenterà entrambi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 3 febbraio 2023 - scopriremo che l'Akkaya si è messo sulle tracce della sorella di Gaffur: vuole parlarle della missiva che inviò al papà della dottoressa. Gulten, però, non è alla tenuta. La domestica è fuori per sbrigare alcune faccende. Gulten si sta serenamente godendo la sua passeggiata, anche perché era da tempo che non si sentiva così di buon umore. Finalmente è interessata a qualcuno che la corrisponde, ossia Cetin, e finalmente lei e Zuleyha hanno fatto pace. Tuttavia, qualcosa di terribile sta per accaderle. Ercument, con una scusa, l'avvicina. Gulten per educazione e rispetto lo asseconda, senza immaginare che il cugino di Demir sia mosso dalle peggiori intenzioni...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 3 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 3 febbraio 2023 - vedremo che Erik sembra essere finalmente pronto per incontrare il padre, finché non parla con Olga - sua madre - e i dubbi tornano ad assalirlo. Intanto, Linda parla a Carmen di un possibile amore tra Kiros ed Enoa, la ragazza, già insospettita dall'improvviso cambio di rotta del fidanzato, inizierà a non fidarsi più! Julia ha lasciato Sergio, convinta che si tratti di una separazione senza traumi, ma rimane estremamente sorpresa quando lui le dice di rivolere indietro i soldi che ha investito nel laboratorio! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

