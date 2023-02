Terra Amara Anticipazioni 3 febbraio 2023: Per Gulten si mette molto male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 3 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che dopo aver preso di petto Hatip, Yilmaz si prepara a fare lo stesso con Gulten, la quale, intanto, sta per cacciarsi in un grosso guaio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 febbraio 2023, alle 14.10, durante una riunione della camera di commercio di Adana, Yilmaz accusa Hatip di essere scorretto e, con il supporto degli altri membri, l'uomo viene allontanato dal consiglio. Intanto, l'ex meccanico scopre che, come sospettava, è stata Gulten ha scrivere la lettera al padre di Mujgan, informandolo del fatto che la figlia stesse per sposare un assassino. La domestica, nel frattempo, è fuori per una commissione, e viene avvicinata da Ercument...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz affronta Hatip!

Fekeli ha aperto gli occhi anche ad Hunkar e Demir: Hatip sta provando a mettere ancora più zizzania tra quest'ultimo e Yilmaz. L'uomo, infatti, ha inviato degli scagnozzi alle baracche per cacciare via i braccianti, ma essi si sono spacciati per i tirapiedi dello Yaman. L'ex meccanico, che ne era già al corrente, non ha la minima intenzione di restare a guardare mentre qualcuno prova a fargliela sotto al naso. Durante una riunione della camera di commercio di Adana, l'Akkaya accusa apertamente Hatip, e, con il sostegno degli altri membri del consiglio, lo fa allontanare.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz deve parlare con Gulten...

L'ex fidanzato di Zuleyha, dopo aver sistemato il malvivente, deve occuparsi di un'altra questione piuttosto spinosa. Yilmaz ha sempre avuto il sospetto che fosse stata Gulten a scrivere la lettera che arrivò al padre di Mujgan, quella attraverso cui è entrato a conoscenza del fatto che sua figlia stesse per sposare un ex galeotto. Adesso il giovane ne ha la certezza.

Gulten corre un grave pericolo, nelle Anticipazioni del 3 febbraio 2023 di Terra Amara

L'Akkaya si è messo sulle tracce della sorella di Gaffur: vuole parlarle della missiva che inviò al papà della dottoressa. Gulten, però, non è alla tenuta. La domestica è fuori per sbrigare alcune faccende. Gulten si sta serenamente godendo la sua passeggiata, anche perché era da tempo che non si sentiva così di buon umore. Finalmente è interessata a qualcuno che la corrisponde, ossia Cetin, e finalmente lei e Zuleyha hanno fatto pace. Tuttavia, qualcosa di terribile sta per accaderle. Ercument, con una scusa, l'avvicina. Gulten per educazione e rispetto lo asseconda, senza immaginare che il cugino di Demir sia mosso dalle peggiori intenzioni...

