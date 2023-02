Beautiful Anticipazioni 3 febbraio 2023: Sheila mente a Finn. La Carter finge di non sapere chi sia suo padre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila svierà le domande di Finn per mantenere la promessa fatta a Jack e dirà al figlio di non sapere chi sia suo padre.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 3 febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Finn metterà Sheila sotto torchio per sapere chi sia il suo padre naturale. Il ragazzo non sa che, nascosto dietro alle siepi, c'è Jack, quello che lui considera il suo papà adottivo. La Carter, fedele alla promessa fatta al Finnegan senior, cercherà di sviare le domande di suo figlio e inventerà la scusa di non sapergli rispondere con certezza. Finn dovrà desistere e sconsolato chiederà se per caso sia Deacon il suo vero genitore. Sheila riderà di gusto, poi dovrà salutare il suo bambino ma la verità arriverà e tormenterà entrambi.

Anticipazioni Beautiful: Finn vuole sapere chi sia il suo padre biologico

Finn non è riuscito a vedere Sheila e Jack parlare tra loro a Il Giardino. I due sono stati molto svelti a nascondersi agli occhi del loro bambino. Ma il Finnegan senior sarà costretto molto presto a fare i conti con la verità, che sta nascondendo da anni alla sua famiglia. Il marito di Steffy vuole assolutamente sapere chi sia il suo padre naturale e nonostante gli avvertimenti della consorte, non riuscirà a trattenersi e interrogherà la Carter, per sapere tutto sulla sua nascita. La conversazione tra i due non andrà come da lui previsto.

Sheila mente a Finn: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 3 febbraio 2023

Finn interrogherà Sheila per sapere chi sia il vero padre. Il ragazzo ha già confessato che sin da bambino, ha sempre avuto il desiderio di sapere tutto sulla sua nascita e sui suoi veri genitori. L'incontro con la Carter ha riaperto una sua vecchia ferita e ora che è a conoscenza che la rossa è la sua vera madre, vuole sapere a tutti i costi chi sia il suo papà. E l'unica che può rispondergli è proprio la nemica numero uno della famiglia Forrester. Ma la malefica rossa, almeno questa volta, non tradirà la fiducia riposta in lei e quando suo figlio le farà le fatidiche domande che lo tormentano da una vita, lei fingerà di non saper rispondere. Cercherà non solo di sviarle ma di fargli credere di non avere veramente idea di chi sia l'uomo con cui lo ha concepito e riderà quando il suo "bambino" le chiederà se per caso sia Deacon.

Beautiful Anticipazioni: Sheila rivela a Finn di essersi pentita di averlo dato in adozione

Sheila mentirà a Finn per tenere fede alla promessa fatta a Jack di non dire nulla al loro ragazzo ma non potrà esimersi dal rivelare al giovane di essersi pentita di averlo dato in adozione. Il giovane ne sarà felice; dopotutto qualche soddisfazione è riuscito ad averla. Il Finnegan junior non sa però di essere stato ingannato e non solo dalla Carter ma anche dall'uomo che lui considera il suo papà adottivo e che si rivelerà essere il suo padre biologico. Per il marito di Steffy, ve lo anticipiamo sarà un tradimento che non si potrà perdonare così facilmente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.