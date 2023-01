Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 gennaio 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 gennaio 2023 - Ridge, rientrato a casa, si troverà davanti al suo peggior nemico. Il Forrester scoprirà che lo Sharpe ha bussato alla porta della sua dimora e che è stato invitato a entrare. Per lui sarà una bruttissima sorpresa e senza nemmeno ascoltarlo, cercherà di cacciarlo immediatamente. Ma né Hope né Brooke rimarranno con le mani in mano. La prima continuerà a ribadire di voler avere un rapporto con suo padre e di non volere per nessuna ragione che lui venga di nuovo allontanato da lei mentre la seconda, inaspettatamente, cercherà di calmare il marito e lo pregherà di avere pazienza e di non fare mosse avventate. Questa presa di posizione da parte di sua moglie, farà infuriare ancora di più il Forrester, che alla fine costringerà Deacon ad andarsene di sua spontanea volontà ma non prima di aver salutato con amore la sua bambina. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 gennaio 2023 - Fekeli ha paura per l'incolumità dell'Akkaya, ora più che mai. Lui e Mujgan lo hanno convinto a smettere di girare armato, e lei tira un sospiro di sollievo; Fekeli, invece, sa che non è il momento di dormire sonni tranquilli. L'ex galeotto si mette in contatto con Hunkar, perché ha una precisa richiesta da farle: vorrebbe che spingesse il figlio a seguire l'esempio del suo acerrimo nemico, in modo tale da mettere per sempre la parola "fine" alla loro guerra. Per quanto la signora sia d'accordo con Fekeli, lo Yaman, chiaramente, non ha la minima intenzione di accontentarli, tanto che mostra orgoglioso la sua collezione di pistole ad Ercument... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 gennaio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 gennaio 2023 - Julia negli ultimi tempi sta pensando molto a sua nonna Carmen e al coraggio che ha avuto nell'affrontare i suoi sentimenti: Julia vorrebbe un po' del suo coraggio per decidersi riguardo a Sergio. E' questo pensare a Carmen costante che la porterà a sognarla, un sogno che racconterà immediatamente a Mario. Sergio ed Elena nel frattempo si incontrano per organizzare il compleanno di Julia, nonostante la ragazza sia stata ben chiara riguardo all'evento: non vuole alcuna festa a sorpresa. Cloe ha deciso di lasciare Erik, ma proprio quando si presenta all'hotel per comunicarglielo, succede l'inaspettato. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

