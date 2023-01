Terra Amara Anticipazioni 27 gennaio 2023: Yilmaz depone le armi... ma Demir no!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 27 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye e Gaffur continuano ad essere ai ferri corti. Yilmaz, invece, su richiesta di Mujgan e Fekeli mette via la pistola. Quest'ultimo, in seguito a ciò, chiede ad Hunkar di fargli un favore...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 gennaio 2023, alle 14.10, Saniye continua a non fidarsi di Gaffur, certa che lui la tradisca. Intanto, Yilmaz, convinto da Mujgan e dal padrino, decide che smetterà di girare armato. Fekeli, allora, chiede ad Hunkar di proporre a Demir di fare altrettanto... ma quest'ultimo non sembra per niente propenso!

Terra Amara Anticipazioni: Saniye contro Gaffur!

A quanto pare, Gaffur non ha alcuna speranza di riconquistare la fiducia di Saniye: i due sono ai ferri corti, perché lei ha smesso di credergli. La cuoca ha il forte sospetto che il marito le sia infedele, ed infatti dimostra di essere gelosa ed intollerante nei confronti di Seher, la presunta amante. Tuttavia, al momento Saniye non ha una prova concreta a sostegno della sua tesi, prova che, però, forse sta per trovare...

Terra Amara Anticipazioni: Yilma mette via la pistola...

Mujgan ha il terrore che Yilmaz possa fare una brutta fine a causa dell'eterno odio che c'è tra lui e Demir. La dottoressa sarebbe più tranquilla se l'Akkaya deponesse le armi, però quest'ultimo le ha già detto che è impossibile che ciò accada. La Hekimoglu, però, non si rassegna, e si rivolge a Fekeli, sperando che Yilmaz possa dare ascolto almeno al suo amato padrino. Così, insieme, alla fine i due riescono a convincere l'ex meccanico che la cosa migliore da fare sia mettere via la pistola una volta per tutte.

Demir è ancora armato, nelle Anticipazioni del 27 gennaio 2023 di Terra Amara

Fekeli ha paura per l'incolumità dell'Akkaya, ora più che mai. Lui e Mujgan lo hanno convinto a smettere di girare armato, e lei tira un sospiro di sollievo; Fekeli, invece, sa che non è il momento di dormire sonni tranquilli. L'ex galeotto si mette in contatto con Hunkar, perché ha una precisa richiesta da farle: vorrebbe che spingesse il figlio a seguire l'esempio del suo acerrimo nemico, in modo tale da mettere per sempre la parola "fine" alla loro guerra. Per quanto la signora sia d'accordo con Fekeli, lo Yaman, chiaramente, non ha la minima intenzione di accontentarli, tanto che mostra orgoglioso la sua collezione di pistole ad Ercument...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.