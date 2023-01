Un Altro Domani Anticipazioni 27 gennaio 2023: Carmen appare in sogno a Julia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 27 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44:Julia vede in sogno la nonna Carmen e lo racconta a Mario. Sergio ed Elena si incontrano per organizzare la festa di compleanno di Julia. Cloe ha deciso di lasciare Erik, ma proprio quando si presenta all'hotel per comunicarglielo, succede l'inaspettato.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia è stanca di Sergio

Nel Presente Julia sta vivendo un momento complicato, la separazione dei genitori ha fatto nascere dubbi e insicurezze sul suo rapporto con Sergio, confermati dal solito comportamento del ragazzo pronto a mentire tradendo la sua fiducia. Dopo averlo colto in flagrante mentre leggeva il suo diario, Julia è caduta in un profondo sconforto che l'ha spinta a confidarsi con sua madre con estrema chiarezza: "non sono più certa di volerlo accanto!". Come andrà a finire per la coppia? Nel frattempo Erik decide di andare a trovare suo padre in carcere, ma è molto teso e cerca conforto in Tirso, che lo rassicura.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen deve trovare subito marito

Da quando ha deciso di chiudere con Victor, Carmen vive sotto pressione, sia suo padre che la sua perfida matrigna non hanno accettato la sua decisione di lasciare il figlio di Ventura mettendoli seriamente nei guai. Il confronto tra Francisco e sua figlia è durissimo e a renderlo ancora più amaro è l'intervento di Patricia che pretende un nuovo fidanzamento per la ragazza: Carmen deve trovare subito marito.

Julia sogna Carmen, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 gennaio 2023

Julia negli ultimi tempi sta pensando molto a sua nonna Carmen e al coraggio che ha avuto nell'affrontare i suoi sentimenti: Julia vorrebbe un po' del suo coraggio per decidersi riguardo a Sergio. E' questo pensare a Carmen costante che la porterà a sognarla, un sogno che racconterà immediatamente a Mario. Sergio ed Elena nel frattempo si incontrano per organizzare il compleanno di Julia, nonostante la ragazza sia stata ben chiara riguardo all'evento: non vuole alcuna festa a sorpresa. Cloe ha deciso di lasciare Erik, ma proprio quando si presenta all'hotel per comunicarglielo, succede l'inaspettato.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45