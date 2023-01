Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 gennaio 2023 - per Ridge di sarà una brutta sorpresa. Il Forrester tornerà a casa e vi troverà Deacon. Lo Sharpe sarà ancora impegnato a convincere Brooke a lasciargli una possibilità con Hope e il Forrester si troverà a essere testimone di una conversazione per lui surreale. Quello che però lo farà più infuriare sarà il fatto che né sua moglie né Hope gli permetteranno di cacciare il suo sgradito ospite, non prima che abbia finito di spiegare le sue ragioni. Intanto alla Forrester Creations Quinn si scuserà ancora con Carter ma l'arrivo di Katie metterà a soqquadro l'intera situazione. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 gennaio 2023 - Demir e Cengaver stanno continuando a discutere piuttosto animatamente, quando interviene Nihal per sedare gli animi. La donna ci tiene a precisare che l'imprenditore sta ancora puntando il dito contro una persona che non ha nessuna colpa, e, a testimonianza di ciò che sta affermando, Nihal gli dà le prove dell'infondatezza delle sue accuse. Dopo aver ascoltato la verità su come si diffusero le voci in merito alla love story tra Zuleyha e Yilmaz, lo Yaman si dirige da Sabahattin, e, quando il dottore gli conferma la versione della signora, resta a bocca aperta...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 gennaio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 gennaio 2023 - vedremo che da quando ha deciso di chiudere con Victor, Carmen vive sotto pressione, sia suo padre che la sua perfida matrigna non hanno accettato la sua decisione di lasciare il figlio di Ventura mettendoli seriamente nei guai. Il confronto tra Francisco e sua figlia è durissimo e a renderlo ancora più amaro sarà l'intervento di Patricia che pretenderà che Carmen trovi subito un altro marito. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

