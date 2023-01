Terra Amara Anticipazioni 26 gennaio 2023: Demir ora sa tutta la verità... ed è senza parole!

Anticipazioni TV

nella Puntata di Terra Amara in onda giovedì 26 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che durante uno scontro con Cengaver, Nihal fa presente a Demir come stiano realmente le cose...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 gennaio 2023, alle 14.10, Demir e Cengaver stanno litigano furiosamente, ed interviene Nihal. Quest'ultima fa presente all'imprenditore che sbaglia ad accusare suo marito, e gli racconta la verità su come si è sparsa la voce sulla love story tra Zuleyha e Yilmaz...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sconvolge Demir...

Mentre Demir mostrava orgoglioso il terreno su cui sorgerà il caseificio ad Ercument, è arrivato Yilmaz, con un sorriso beffardo stampato sul volto. L'ex meccanico aveva una rivelazione da fargli: ha acquistato le azioni di Cengaver. Nel momento in cui ha appreso questa notizia sconvolgente, dimenticandosi persino di suo cugino, il signore è salito in macchina in fretta e furia, e con altrettanta velocità ha raggiunto il suo ex socio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Cengaver discutono animatamente!

Quando lo Yaman e Cengo si sono ritrovati faccia a faccia, inevitabilmente tra di loro è esplosa una lite furibonda. Il figlio di Hunkar si dice indignato, perché mai e poi mai avrebbe creduto che il suo migliore amico sarebbe stato capace di pugnalarlo alle spalle, e più di una volta. Infatti, dopo aver sparso in giro la voce su ciò che ci fu tra Zuleyha e l'Akkaya, ha persino venduto a quest'ultimo le sue quote!

Nihal racconta a Demir tutta la verità, nelle Anticipazioni del 26 gennaio 2023 di Terra Amara

Demir e Cengaver stanno continuando a discutere piuttosto animatamente, quando interviene Nihal per sedare gli animi. La donna ci tiene a precisare che l'imprenditore sta ancora puntando il dito contro una persona che non ha nessuna colpa, e, a testimonianza di ciò che sta affermando, Nihal gli dà le prove dell'infondatezza delle sue accuse. Dopo aver ascoltato la verità su come si diffusero le voci in merito alla love story tra Zuleyha e Yilmaz, lo Yaman si dirige da Sabahattin, e, quando il dottore gli conferma la versione della signora, resta a bocca aperta...

