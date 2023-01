Beautiful Anticipazioni 26 gennaio 2023: Brutta sorpresa per Ridge. Per lui sarà guerra aperta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge arriverà a casa e troverà Brooke e Hope in compagnia di Deacon. Per il Forrester sarà una bruttissima sorpresa.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap che vedremo il 26 gennaio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, per Ridge di sarà una brutta sorpresa. Il Forrester tornerà a casa e vi troverà Deacon. Lo Sharpe sarà ancora impegnato a convincere Brooke a lasciargli una possibilità con Hope e il Forrester si troverà a essere testimone di una conversazione per lui surreale. Quello che però lo farà più infuriare sarà il fatto che né sua moglie né Hope gli permetteranno di cacciare il suo sgradito ospite, non prima che abbia finito di spiegare le sue ragioni. Intanto alla Forrester Creations Quinn si scuserà ancora con Carter ma l'arrivo di Katie metterà a soqquadro l'intera situazione.

Anticipazioni Beautiful: Ridge convinto che Brooke caccerà Deacon ma si sbaglia

Il ritorno di Deacon non preoccupa Ridge tanto quanto quello di Sheila. Il Forrester è certo che lo Sharpe non riuscirà a riavvicinarsi a sua figlia ed è sicuro che Brooke farà di tutto per impedire a Hope di farsi abbindolare da suo padre. Con questa convinzione, lo stilista ha rassicurato Liam, giunto da lui per parlare di quanto sta succedendo alla loro famiglia. Ma Ridge si accorgerà di aver avuto torto. Una brutta sorpresa lo aspetta nella sua stessa casa. Dopo aver sbrigato le ultime faccende a lavoro, il designer tornerà nella sua dimora ma, appena aprirà la porta, vi troverà Deacon Sharpe, intento a parlare – animosamente – con Brooke e Hope. Per lui sarà un vero e proprio shock.

Brutta sorpresa per Ridge, Deacon è a casa sua: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 26 gennaio 2023

Hope non molla la presa e Brooke è senza parole e sconvolta dalle parole della figlia, decisa a difendere suo padre costi quel che costi. La Logan senior ha paura che tutta questa situazione nuoccia non solo a Hope ma anche al suo matrimonio con Ridge. Se infatti la sua bambina dovesse ricucire il rapporto con suo padre, il Forrester darebbe di matto, figuriamoci se lo trovasse a casa sua. Purtroppo le paure di Brooke si realizzeranno tutte. Ridge entrerà a casa, trovandovi Deacon, un ospite inatteso e sgradito. Lo stilista comincerà a urlargli contro, intimandogli di andarsene immediatamente ma con suo grande stupore le sue due donne non faranno un passo per aiutarlo. Brooke cercherà di calmarlo e gli impedirà di cacciare il suo ex, tentando di spiegargli che Hope ha espresso il desiderio di avere il suo papà accanto e di avere l'occasione di conoscerlo. Hope invece, dal canto suo, ribadirà di non aver intenzione di lasciare andare il suo amato genitore, che ha tutto il diritto di stare con lei. Per Ridge sarà un vero e proprio colpo basso; come possono anche solo pensare che lo Sharpe si sia redento e che ora meriti la loro fiducia. Furioso più che mai continuerà a imporre al suo ospite di sparire immediatamente dalla sua proprietà.

Beautiful Anticipazioni: Quinn contro Katie

Mentre a casa di Ridge si consumerà un confronto durissimo tra il Forrester, le Logan e Deacon – tanto duro che alla fine lo Sharpe deciderà di levare le tende, per non creare ulteriore disagio – alla Forrester Creations la conversazione tra Quinn e Carter sarà interrotta da Katie. La donna, vedendo il Walton in compagnia della malefica Fuller, comincerà a inveire contro la sua nemica, accusandola di aver voluto rovinare la vita di sua sorella Donna. Quinn risponderà per le rime, dicendo all'ex moglie di Bill che lei e le sue sorelline dovrebbero imparare a farsi gli affari loro. Lo scontro si farà serratissimo e Carter rimarrà sconvolto da tale astio.

