Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 24 novembre 2022

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 novembre 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 novembre 2022 - a preoccuparsi del ritorno di Quinn a casa non sono solo Ridge e Brooke. Con loro c'è anche Katie, che – diversamente da sua sorella e suo cognato – pensa che il ritorno della Fuller alla Villa sia dettato da una precisa paura di Eric. La piccola Logan deciderà di vederci chiaro e di parlare personalmente con il Forrester, per avere conferma dei suoi sospetti. Katie si recherà dallo stilista per chiedergli prima di tutto come stia e poi per avere da lui una spiegazione, diretta e senza vergogna. L'incontro tra i due farà emergere il profondo affetto e il tenero rispetto che li lega ormai da anni... Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 novembre 2022 - Zuleyha, che aveva scritto e consegnato a Sabahattin una lettera per rivelare la verità ad Yilmaz, e per proporgli di fuggire insieme, chiede al medico di restituirgliela. L'ex sarta, essendo grata al consorte e sentendosi in colpa nei suoi confronti, ha capito di voler tornare sui suoi passi. La Altun, benché sia ancora innamorata del suo ex fidanzato, ha forse cominciato a vedere Demir con occhi diversi? Sta di fatto che la ragazza è determinata a restare al fianco di quest'ultimo! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 24 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 24 novembre 2022 - sarà il provvidenziale intervento di Linda e Ines a far tornare il sereno tra Carmen e Victor, o almeno permetterà ai due ragazzi di riavvicinarsi e dialogare. Alla fine di un sentito confronto, la coppia finalmente sentirà di aver superato la crisi più profonda e di poter finalmente tentare di ricominciare. Il punto di incontro ovviamente sarà il rientro di Kiros in falegnameria, Victor infatti, sembrerà finalmente capire che il gesto di Kiros non è stato altro che un atto di fedeltà ed altruismo... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

