Terra Amara Anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022: Mujgan conquista Yilmaz e lui chiude con Zuleyha!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 21 al 26 novembre 2022 su Canale 5, a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2022

Fekeli scopre che Husamettin, dopo la testimonianza, andò a vivere in una bella casa a Develi. Comincia così a sospettare che la casa gli sia stata regalata per aver testimoniato il falso.

Puntata in onda Martedì 22 novembre 2022

Demir vuole cacciare Yilmaz da Cukurova. Demir incarica Sait di cercare Ali Riza Citci, che è l'unico in vita di quelli che ne determinarono la condanna.

Puntata in onda Mercoledì 23 novembre 2022

Un incidente costringe Demir in fin di vita, e mette in crisi le convinzioni di Zuleyha. Fekeli escogita un piano ingegnoso per non perdere la fiducia di Yilmaz.

Puntata in onda Giovedì 24 novembre 2022

Zuleyha progettava la fuga con Yilmaz, ma colpita dall'atto eroico di Demir e afflitta dai sensi di colpa, decide di restare al fianco del marito.

Puntata in onda Venerdì 25 novembre 2022

Yilmaz ha cominciato a nutrire interesse per la dottoressa Mujgan, ma prima di iniziare una relazione con lei deve capire se il suo cuore sia davvero libero, e così incontra Zuleyha.

Puntata in onda Sabato 26 novembre 2022

Ep. 1: Yilmaz decide di voltare pagina e invita Mujgan a cena fuori. Al ristorante, arrivano anche Demir e Zuleyha. Lei, vedendo Yilmaz con la dottoressa, si sente male.

Ep. 2: Gaffur, recatosi a Maras, va alla ricerca di Ali Riza Citci. Gaffur riesce a trovare l'uomo, ma sorprende Sait mentre esce dal negozio di proprietà di Citci.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10.