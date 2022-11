Un Altro Domani Anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022: Diana rovina la relazione tra Julia e Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 21 al 25 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 21 al 25 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2022

Su consiglio di Enoa, Carmen chiede aiuto a Ventura, affinché le sue conoscenza influenti possano trovare un nuovo lavoro a Kiros. Il suo futuro suocero, però, non sembra essere disposto ad andarle incontro.

Puntata in onda Martedì 22 novembre 2022

Diana, a malincuore, decide di passare la notte nell'albergo di Tirso, così da non disturbare Sergio e Julia. Tuttavia, già la mattina seguente la donna torna a bussare alla loro porta.

Puntata in onda Mercoledì 23 novembre 2022

Sergio ribadisce a Diana che lui e Julia hanno bisogno di maggiore intimità, ma lei non sembra voler capire. Intanto, Maria sta provando a confortare Cloe, la quale sembra piuttosto giù di morale. In Africa, invece, la situazione tra Carmen e Victor è tesissima.

Puntata in onda Giovedì 24 novembre 2022

I rapporti tra Carmen e Victor si fanno sempre più tesi, tanto che quest'ultimo inizia a mettere in dubbio persino il sentimento che prova per lei. Intervengono allora Linda ed Ines, le quali spingono i futuri sposi ad un confronto pacifico.

Puntata in onda Venerdì 25 novembre 2022

Francisco racconta a Carmen come conobbe Kiros, quando l'operaio era soltanto un bambino. In seguito, l'uomo trascorre una serata piacevole con Patricia, che, poi, fa accenno ad alcune delle vicende più significative del suo passato, ed infine gli spiega quali sono i suoi progetti per il futuro.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.