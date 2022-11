Beautiful Anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022: Eric non lo convince! Ridge chiede a Justin di pedinare Quinn

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 21 al 26 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2022

Katie teme che Eric si accontenti di una relazione malsana per timore di rimanere solo. Quinn confida a Shauna che Eric acconsente alla sua relazione con Carter.

Puntata in onda Martedì 22 novembre 2022

Eric mette in guardia Carter: anche se ha una relazione con Quinn, lei rimane la signora Forrester. Inoltre, nessuno dovrà venire a sapere del loro accordo.

Puntata in onda Mercoledì 23 novembre 2022

Brooke e Ridge vogliono scoprire il motivo per cui Eric abbia accolto di nuovo in casa sua moglie, e per questo motivo chiedono a Justin di indagare su Quinn.

Puntata in onda Giovedì 24 novembre 2022

Katie cerca di sapere di più sul fatto che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione, e ne parla direttamente con Eric, che si mostra però reticente.

Puntata in onda Venerdì 25 novembre 2022

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto in casa loro Paris, che ha un carattere solare. Ignorano, però, che lei inizia a nutrire un'attrazione nei confronti di Finn.

Puntata in onda Sabato 26 novembre 2022

Ep. 1: Hope ringrazia Thomas per la sua amicizia. Ridge e Katie si chiedono cosa si nasconda dietro lo strano comportamento di Eric e Quinn.

Ep. 2: Paris annuncia a Steffy e a Finn che andrà via da casa loro. Insospettito dallo strano comportamento del padre, Ridge assume Justin per spiare Quinn.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.