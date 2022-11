Beautiful Anticipazioni 24 novembre 2022: Katie affronta Eric. Quinn è spacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Katie decide di vederci chiaro e affronta personalmente Eric per chiedergli spiegazioni sul ritorno a casa di Quinn. Il loro incontro metterà la Fuller in pericolo?

A preoccuparsi del ritorno di Quinn a casa non sono solo Ridge e Brooke. Con loro c'è anche Katie, che – diversamente da sua sorella e suo cognato – pensa che il ritorno della Fuller alla villa sia dettato da una precisa paura di Eric. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 24 novembre 2022, alle 13.45 su Canale5, la piccola Logan deciderà di vederci chiaro e di parlare personalmente con il Forrester, per avere conferma dei suoi sospetti. Katie si recherà dallo stilista per chiedergli prima di tutto come stia e per avere da lui una spiegazione, diretta e senza vergogna. L'incontro tra i due farà emergere il profondo affetto e il tenero rispetto che li lega ormai da anni.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke pronti a stanare Quinn

La scoperta che Quinn ha passato la serata fuori, senza suo marito e solo pochi giorni dopo la loro riconciliazione, ha messo Ridge e Brooke in allarme. I due non sono mai stati contenti del ritorno della Fuller e del perdono che il Forrester le ha concesso ma ora sono certi che la donna stia macchinando qualche altra cosa contro il suo consorte e dietro le spalle di tutta la loro famiglia. Per questo motivo Ridge ha sguinzagliato Justin contro la sua matrigna e gli ha chiesto di pedinarla, sino a quando non avrà scoperto il suo segreto. Nella puntata del 24 novembre 2022 vedremo i Forrester pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo mentre Katie, forse più lucida e meno furiosa, deciderà di parlare con Eric per scoprire cosa stia succedendo.

Katie affronta Eric faccia a faccia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per il 24 novembre 2022

Katie è in ansia per Eric. La Logan vuole molto bene al Forrester e teme che la sua scelta di ricucire il rapporto con Quinn sia dovuta a una particolare paura. La sorellina di Brooke è convinta che lo stilista non voglia rimanere solo e che sia per questo che ha perdonato sua moglie. Ma per averne certezza dovrà chiedere al diretto interessato. Nella puntata del 24 novembre 2022 vedremo l'ex moglie di Bill bussare a Villa Forrester e presentarsi da Eric, con il desiderio di parlare con lui e di essere la sua confidente. Il designer sarà molto contento di vederla e comincerà ad aprirsi con lei, come non ha fatto con nessun altro.

Beautiful Anticipazioni: Confidenze pericolose tra Eric e Katie

Katie ed Eric si siederanno sui comodi divani del grande salone di Villa Forrester e cominceranno a farsi delle grandi confidenze. Eric rivelerà alla Logan di essere contento del ritorno di Quinn ma di non aver dimenticato il suo tradimento. Le dirà di non aver alcun problema con la moglie anzi di aver risolto le loro divergente e di avere un piano per il loro futuro. Katie capirà però che qualcosa lo turba ma non farà in tempo a continuare la conversazione che la palla avvelenata passerà a lei. Sarà infatti il suo turno di rivelare i suoi turbamenti riguardo Will e Bill, la sua famiglia e sulla grande sofferenza che le ultime vicende - che hanno visto lo Spencer sbattuto in prigione - hanno avuto sulla sua vita. Eric riuscirà a farla sfogare come nessun altro in questi pesanti mesi. Il loro faccia a faccia durerà a lungo e anzi si riprometteranno di vedersi nei giorni successivi per raccontarsi molto altro... anche un dettaglio scottante. Il segreto di Eric Forrester sarà finalmente svelato? E se così fosse Quinn e il suo amante saranno in pericolo?

