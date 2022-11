Terra Amara Anticipazioni 24 novembre 2022: Zuleyha resta con Demir! Ha capito di amarlo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 24 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Zuleyha ha deciso di rimanere al fianco di Demir, che, dopo aver subito un intervento, sta meglio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 novembre 2022, alle 14.10, Zuleyha, colpita dal suo gesto eroico, e sentendosi in colpa perché era pronta a fuggire con Yilmaz, decide di restare con Demir. Quest'ultimo, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo. Così, la giovane si fa restituire la lettera che aveva scritto per l'ex fidanzato da Sabahattin...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha un terribile incidente stradale...

Un tragico episodio ha cambiato per sempre il corso degli eventi. Demir, nel tentativo di salvare la vita ad Adnan, ha avuto un terribile incidente stradale. Il signore di Cukurova è stato trasportato d'urgenza in ospedale, e le sue condizioni sono apparse sin da subito piuttosto gravi. Quando Zuleyha lo è venuta a sapere, ha sentito mancarle il terreno da sotto i piedi: tutte le sue certezze le sono crollate inevitabilmente davanti agli occhi colmi di lacrime...

Demir è salvo, nelle Anticipazioni del 24 novembre 2022 di Terra Amara

Lo Yaman viene sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, fortunatamente, si salva. Hunkar tira un sospiro di sollievo, così come la moglie. La Altun è profondamente colpita dal gesto eroico del marito: il figlioletto non sarebbe più tra loro, se lo Yaman non fosse stato pronto a sacrificare la sua stessa vita per proteggerlo. Alla luce di ciò, la giovane prende una drastica - ed inaspettata - decisione...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha rinuncia a Yilmaz!

Zuleyha, che aveva scritto e consegnato a Sabahattin una lettera per rivelare la verità ad Yilmaz, e per proporgli di fuggire insieme, chiede al medico di restituirgliela. L'ex sarta, essendo grata al consorte e sentendosi in colpa nei suoi confronti, ha capito di voler tornare sui suoi passi. La Altun, benché sia ancora innamorata del suo ex fidanzato, ha forse cominciato a vedere Demir con occhi diversi? Sta di fatto che la ragazza è determinata a restare al fianco di quest'ultimo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 21 al 26 novembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.