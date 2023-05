Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 22 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 22 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 maggio 2023 -Thomas e Sheila si incontreranno nel vicolo dietro a Il Giardino. I due si sono dati appuntamento in questo luogo appartato, per parlare di quello che è successo a Capodanno. Steffy, origliata la conversazione tra suo fratello e il suo misterioso interlocutore, deciderà di pedinarlo. Quello che la Forrester scoprirà è una verità che cambierà per sempre le sorti della sua famiglia ma anche quelle di Sheila Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 maggio 2023 - una volta che è venuto a sapere che cosa avesse subito la sorella, e che Cetin, pur sapendolo, era comunque determinato a sposarla, il padre adottivo della piccola Uzum è tornato sui suoi passi. Gaffur ha accettato questa love story, ed ha accolto il ragazzo in famiglia come fosse un fratello. Dunque, tra Gulten e Cetin non sembra esserci più alcun ostacolo: la coppia può coronare il sogno d'amore. Fekeli si prepara a raggiungere gli Yaman per chiedere ufficialmente la mano della domestica per conto del suo braccio destro. Intanto, Zuleyha, essendo un'ex sarta, sta confezionando per Gulten, la sua cara amica, l'abito nuziale che ha sempre desiderato... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 22 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 22 maggio​ 2023 - continua la guerra silenziosa di Patricia e Carmen e questa volta Francisco sembra schierarsi in favore della figlia. Un atteggiamento che accende la speranza nel cuore della giovane: poter finalmente contare sul padre nel processo contro Victor. Kiros nel frattempo, è disponibile per uno scambio con Ines: aggiustare gli scaffali e le porte della libreria di Ines in cambio di uno sconto sul materiale ordinato. La moglie di Ventura è nel mirino di tutta la colonia, tanto che nessuno si presenta alla richiesta di collaboratori. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

