Un Altro Domani Anticipazioni 22 maggio 2023: Francisco dalla parte di Carmen

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 22 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: continua la battaglia di nervi tra Patricia e Carmen, questa volta con una presa di posizione di Francisco a favore della figlia.

Anticipazioni Un Altro Domani: Il passo falso di Linda

Intanto in Africa la guerra continua, la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi che si sospetta siano di Victor. Carmen teme che che sia stata Patricia a incastrarlo ma non trova il supporto di nessuno e la situazione di Victor si fa sempre più grave. Linda cerca disperatamente di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia riceve una notizia che la sorprende e sconvolge: sua madre ha deciso di prendere un'aspettativa dal lavoro per restare insieme a lei.

Anticipazioni Un Altro Domani: Erik ostacola l'amore tra Tirso e Olga

Nonostante Elena stia facendo di tutto per farle vedere il lato positivo, Julia sa che la convivenza con sua madre sarà molto molto dura. In cerca di tranquillità è conforto la ragazza deciderà di chiedere una sessione di terapia a Leo. Nel frattempo, Tirso è sempre più vicino a Olga e desidera intraprendere con lei una relazione, ma sa che c'è un ostacolo: Erik. A Rio Muni, Carmen chiede aiuto a Kiros per tenere d'occhio i movimenti di Patricia, ma il ragazzo non ha tempo e Carmen deve trovare qualcun altro che la aiuti. Intanto, Patricia si guarda le spalle grazie a un alleato insospettabile...

Continua la guerra tra Patricia e Carmen, nella puntata di Un Altro Domani del 22 maggio 2023

Continua la guerra silenziosa di Patricia e Carmen e questa volta Francisco sembra schierarsi in favore della figlia. Un atteggiamento che accende la speranza nel cuore della giovane: poter finalmente contare sul padre nel processo contro Victor. Kiros nel frattempo, è disponibile per uno scambio con Ines: aggiustare gli scaffali e le porte della libreria di Ines in cambio di uno sconto sul materiale ordinato. La moglie di Ventura è nel mirino di tutta la colonia, tanto che nessuno si presenta alla richiesta di collaboratori.

