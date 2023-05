Beautiful Anticipazioni 22 maggio 2023: Steffy stana Thomas e Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy pedinerà Thomas e lo troverà in compagnia di Sheila. La Forrester sarà pronta a indagare e a stanare suo fratello e la sua nemica.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 22 maggio 2023, Thomas e Sheila si incontreranno nel vicolo dietro a Il Giardino. I due si sono dati appuntamento in questo luogo appartato, per parlare di quello che è successo a Capodanno. Steffy, origliata la conversazione tra suo fratello e il suo misterioso interlocutore, deciderà di pedinarlo. Quello che la Forrester scoprirà è una verità che cambierà per sempre le sorti della sua famiglia ma anche quelle di Sheila Carter.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam consigliano a Brooke di stare attenta

Brooke ha deciso di tornare a combattere per il suo amore. La Logan seguirà i consigli di suo genero e sua figlia, che non hanno mai smesso di dirle che Ridge è l'uomo della sua vita e che non è proprio il caso di lasciarlo libero di tornare da Taylor, concedendogli il divorzio. Forte dell'appoggio dei due ragazzi e pronta ad affrontare di petto la situazione, la Logan ha cacciato Deacon da casa sua, chiedendogli di non insistere ma soprattutto di non illudersi mai più che tra loro possa tornare a esserci qualcosa. Hope e Liam, dopo aver scoperto che lo Sharpe è tornato a far visita a Brooke, spingeranno la bionda a stare attenta e a non permettere che il Forrester si infuri ancora di più, vedendo il suo rivale fare avanti e indietro dalla sua casa.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Sheila si danno appuntamento nel vicolo dietro a Il Giardino

Thomas è ormai complice di Sheila. Il ragazzo non ha ancora detto nulla a sua padre di quanto scoperto sulla notte di Capodanno e sembra determinato, per il momento, a tenere la bocca chiusa. La Carter vorrà però assicurarsi che il suo alleato le sia fedele e per accertarsene, lo chiamerà al telefono. Il Forrester, per non essere scoperto, chiederà alla malefica rossa di vedersi faccia a faccia e di farlo in un posto appartato, come il vicolo dietro a Il Giardino. I due si daranno appuntamento là ma prima che Sheila possa uscire, riceverà la vista di Finn. Il dottore le chiederà di non causare più problemi alla sua famiglia e a farsi da parte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy pedina Thomas e lo trova in compagnia di Sheila

Dopo aver liquidato Finn, Sheila si presenterà all'appuntamento con Thomas. Il Forrester non si accorgerà di essere pedinato. Steffy ha origliato la sua telefonata e si è insospettita. Ha quindi deciso di seguire suo fratello e di capire cosa stia combinando. Arriverà a Il Giardino e troverà il giovane stilista a colloquio con la malefica rossa. La ragazza, purtroppo, non sentirà cosa i due si staranno dicendo ma capirà che c'è molto in ballo e che, probabilmente, il suo fratellone le sta nascondendo qualcosa di molto importante. Lascerà il vicolo senza farsi vedere né sentire, pronta a scoprire la verità. Thomas e Sheila saranno stanati!

