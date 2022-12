Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 dicembre 2022 - Deacon decide di riprovare con Hope, sicuro di convincerla a dargli quell’opportunità di cui hanno lungamente parlato mentre lui era in prigione. Lo Sharpe si presenta alla Forrester Creations ma prima che possa arrivare al punto, Liam fa il suo ingresso nell’ufficio della moglie e lo caccia violentemente dall’azienda. Intanto Thomas è pronto a lasciare il suo appartamento, per trasferirsi nella sua nuova casa. Il Forrester propone a Paris di prendere in affitto la sua vecchia residenza e la ragazza accetta con entusiasmo. Ma purtroppo ci sono degli imprevisti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 dicembre 2022 -Demir è un'anima in pena: Hunkar ha alzato un muro nei suoi confronti. Così, il ragazzo decide di tornare alla villa insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan. Gaffur è felice del loro ritorno, mentre la signora, dopo avergli elencato tutto ciò che negli anni ha fatto per il suo bene, metto lo Yaman alla porta. Azize, tuttavia, sarà in grado di riportare la serenità in famiglia...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 dicembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 dicembre 2022 - Julia ed Elena continuano a litigare per la mancata consegna dei mobili al distributore. Julia sa che la situazione è diventata troppo tesa e deve trovare una soluzione se vuole salvare la loro amicizia. Purtroppo si tratterà di una soluzione drastica: licenziare Elena. La poverina non prenderà bene lo stop lavorativo, anzi, essere fuori dai giochi la getterà in un profondo sconforto. Ad aggravare la cosa poi, ci saranno gli insuccessi legati alal ricerca di un nuovo posto... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

