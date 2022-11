Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 novembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 novembre 2022 - a muovere un passo in favore del Forrester stavolta sarà Katie. L'ex moglie di Bill, molto affezionata al capostipite della famiglia di stilista, sarà molto preoccupata per lui e si convincerà che il designer abbia deciso di perdonare la moglie, solo per paura di rimanere solo. La Logan condividerà questo pensiero con Ridge e poi si recherà a far visita al diretto interessato. Intanto Quinn confiderà a Shauna che suo marito le ha dato il permesso di andare a letto con Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 26 novembre 2022.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 novembre 2022 - Husamettin, uno dei tre testimoni che incastrarono Fekeli per l'omicidio dello Yaman senior, era sul letto di morte, quando ha fatto chiamare la signora di Cukurova. Husamettin, prima di esalare il suo ultimo respiro, voleva finalmente essere onesto, ed ammettere di aver mentito in passato. Ora, però, anche l'ex galeotto sta per fare una sconvolgente scoperta su chi lo fece finire in prigione. Dopo la sua falsa testimonianza, Husamettin ricevette un incredibile regalo, ossia una bella casa a Develi. Fekeli comincia quindi a sospettare che dietro la sua incarcerazione c'era qualcuno di potente... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 21 al 26 novembre 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 novembre 2022 - Carmen, assalita dai sensi di colpa, chiede consiglio ad Enoa la quale le propone di sfruttare le sue conoscenze per trovare un nuovo impiego a Kiros. Se il ragazzo non vuole rientrare in falegnameria e giusto che abbia un'altra occasione, viste le sue capacità e competenze lo merita davvero. Certa di questo, Carmen proverà addirittura a chiedere aiuto a Ventura suo suocero, pregando di offrire a Kiros l'opportunità negata da suo figlio Victor. Ventura però, troppo preso da altri affari, rifiuterà di essere coinvolto nella questione. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 21 al 25 novembre 2022.