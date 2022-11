Beautiful Anticipazioni 21 novembre 2022: Katie in ansia per Eric. La Logan pronta a tutto per lui...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Katie è preoccupata per Eric e decide di parlargli faccia a faccia, pronta a dargli una mano. Intanto Quinn si confida con Shauna.

Tutti contro Quinn per amore di Eric. I Forrester e le sorelle Logan non hanno fatto mistero di non essere per nulla felici del ritorno della Fuller a casa. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 novembre 2022, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che a muovere un passo in favore del Forrester stavolta sarà Katie. L'ex moglie di Bill, molto affezionata al capostipite della famiglia di stilista, sarà molto preoccupata per lui e si convincerà che il designer abbia deciso di perdonare la moglie, solo per paura di rimanere solo. La Logan condividerà questo pensiero con Ridge e poi si recherà a far visita al diretto interessato. Intanto Quinn confiderà a Shauna che suo marito le ha dato il permesso di andare a letto con Carter.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke in ansia per Eric

Ridge e Brooke hanno fatto visita a Eric a Villa Forrester, preoccupati per la sua decisione di accogliere di nuovo sua moglie. I due sono rimasti sorpresi di scoprire che la Fuller non era in casa e che avrebbe passato la serata lontana dal marito, con cui si è appena riconciliata. Dov'è Quinn? È questa la domanda che ha occupato la loro mente per tutto l'incontro ma Eric non ha voluto dare alcuna spiegazione in merito e ha liquidato entrambi dicendo loro che lui e la sua consorte sono felici e hanno ritrovato il loro equilibrio. Tutto questo non ha certo calmato gli animi e nella puntata del 21 novembre 2022 ci sarà anche un'altra persona a farsi avanti per capire cosa stia succedendo: Katie.

Katie in ansia per Eric: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per il 21 novembre 2022

La scelta di Eric di perdonare Quinn e di concederle di tornare a casa, ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto Brooke e Ridge ma anche Donna e Katie. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 novembre 2022, ci rivelano che la piccola Logan sarà molto preoccupata per il Forrester e condividerà con tutti il timore che il designer abbia deciso di ricucire i rapporti con la moglie soltanto per non rimanere solo. Per vederci chiaro, lo raggiungerà a Villa Forrester per parlargli di persona e scoprirà pure lei che Quinn non è in casa. Katie sarà molto dolce con il padre di Ridge e gli assicurerà di essere pronta a tutto pur di aiutarlo e stargli vicino.

Beautiful Anticipazioni: Quinn confida a Shauna il piano di Eric

Quinn e Carter sono sconvolti dalla scelta di Eric ma non possono certo negare di essere in parte contenti di quanto il Forrester abbia deciso. La Fuller ha però paura che tutta questa situazione le si ritorca contro e non ha certo tutti i torti, visto che Ridge è sul piede di guerra. Nella puntata del 21 novembre 2022, Quinn troverà conforto nella sua amica Shauna a cui racconterà le ultime novità. La Fulton sgranerà gli occhi ma non riuscirà a trattenersi dal dirle di essere molto colpita da questa scelta e felice per lei; ha l'occasione per stare insieme a entrambi gli uomini che ama.

