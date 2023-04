Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 aprile 2023 - Carter prenderà la sua decisione definitiva. Il Walton, dopo aver attentamente riflettuto sulle parole di Grace, deciderà di non cedere più all'attrazione per la bella Buckingham e di chiudere con lei. L'avvocato vincerà le resistenze della ragazza e riuscirà a non dirle di aver fatto questa scelta perché spinto da sua madre. Per Paris sarà una grossa delusione. Intanto Taylor, dopo aver saputo da Thomas e Steffy del tradimento di Brooke, valuterà di affrontare Ridge faccia a faccia e di dirgli lei come stanno davvero le cose e quale segreto nasconde davvero sua moglie.Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 aprile 2023 - Behice non si smentisce. Quest'ultima sta conversando con Sermin, quando alla loro chiacchierata si unisce Hatip. I tre, senza peli sulla lingua, parlano del disprezzo che provano nei confronti della famiglia Yaman; dopotutto, Behice è evidentemente gelosa di Hunkar, visto il suo spiccato interesse per Fekeli. Ed in effetti, poco dopo, durante la grigliata a casa di Yilmaz, la donna sta provando a sedurre l'uomo che, però, distratto da altro, non se ne rende neanche conto: Fekeli ha occhi soltanto per l'ex promessa sposa. Il solo vederla lo turba in particolar modo...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 aprile​ 2023 - Victor accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni. Tra questi c'è probabilmente anche Patricia, il sospetto assale Carmen e Victor, decisi ad andare fino in fondo e a farla pagare alla donna! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

