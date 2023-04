Terra Amara Anticipazioni 18 aprile 2023: Behice prova a sedurre Fekeli...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 18 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli neanche si accorge dei giochi di seduzione di Behice, turbato com'è dalla sola vista di Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 aprile, alle 14.10, continuano le tensioni alla tenuta Yaman, e tra Yilmaz e Mujgan. Quest'ultima, infatti, assiste ad una scena che le spezza il cuore. La Hekimoglu vede il marito con in braccio il piccolo Adnan. Intanto, Behice, Sermin ed Hatip sparlano degli Yaman. Dopodiché, alla grigliata a casa dell'Akkaya, la zia della dottoressa prova a sedurre Fekeli, il quale, però, è troppo distratto dalla presenza di Hunkar per accorgersene...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar contro Demir!

In seguito alla sconvolgente rivelazione di Zuleyha, Fekeli ha troncato il suo fidanzamento con Hunkar. Quest'ultima, così, ha provato a riallacciare i rapporti con Demir, il quale, però, continua a dubitare di lei. Lo Yaman, infatti, l'ha sentita parlare delle malefatte del defunto padre. Pertanto, le tensioni alla tenuta non accennano a placarsi, anzi. Hunkar affronta suo figlio, che ricorda alla moglie che sfidarlo possa rivelarsi a dir poco pericoloso...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan perde il controllo...

Continuano le tensioni anche a villa Fekeli. Dopo aver letto il diario in cui Mujgan appunta le sue conversazioni immaginarie con il nascituro, Yilmaz ha provato a riavvicinarsi a lei, ma senza successo. L'ex meccanico non riesce a spiegarsi il perché del bizzarro comportamento della Hekimoglu, la quale appare distratta e turbata da qualcosa. Infatti, Mujgan ha causalmente origliato una conversazione tra la Altun e Sabahattin, e grazie ad essa ha scoperto che, in realtà, il piccolo Adnan è il figlio dell'Akkaya e non di Demir. Per tale ragione, nel momento in cui la dottoressa vede il marito con in braccio il bambino, ha un crollo nervoso...

Fekeli soffre ancora per Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 aprile 2023

Behice non si smentisce. Quest'ultima sta conversando con Sermin, quando alla loro chiacchierata si unisce Hatip. I tre, senza peli sulla lingua, parlano del disprezzo che provano nei confronti della famiglia Yaman; dopotutto, Behice è evidentemente gelosa di Hunkar, visto il suo spiccato interesse per Fekeli. Ed in effetti, poco dopo, durante la grigliata a casa di Yilmaz, la donna sta provando a sedurre l'uomo che, però, distratto da altro, non se ne rende neanche conto: Fekeli ha occhi soltanto per l'ex promessa sposa. Il solo vederla lo turba in particolar modo...

