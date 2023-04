Un Altro Domani Anticipazioni 18 aprile 2023: Carmen e Victor sospettano di Patricia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 aprile su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen e Victor sono convinti che Patricia possa essere coinvolta nella cospirazione e sono determinati a smascherarla.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Carmen e Victor sono convinti che Patricia possa essere coinvolta nella cospirazione, e la ragazza è determinata a smascherarla.

Anticipazioni Un Altro Domani: Sergio impone le sue condizioni

Nonostante l'ispettore Ibanez, credendo di aver risolto il caso, abbia annunciato l'identità dell'assassino di Alicia, Angel continua ad indagare su cosa è accaduto alla "Notte dei libri". Del resto anche Ines fa lo stesso, parallelamente infatti interroga le domestiche di Patricia. L'attività di Julia è al capolinea, l'azione legale è fallimentare, bisogna ricorrere a una liquidazione ponderata. Ma Sergio continua a imporre le sue condizioni per la liquidazione. Ribero, Cloe e Elena decidono di intervenire e rendergli le cose più difficili possibile.

Anticipazioni Un Altro Domani: Mario ed Erik ancora in guerra

Tirso e Olga da giorni combattono con Mario, i due infatti sperano che l'uomo si convinca a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi. Alla fine i tre trovano finalmente un accordo ma a Erik toccherà accettarne i termini e stare alle regole del testardo Mario. Erik ci riflette molto ma alla fine acconsente a porgere le sue scuse a Mario e accetta di risarcirlo per aver rotto il suo giradischi. Ma quella che si sperava essere una svolta positiva nel rapporto tra Erik e Mario si trasforma presto in un ennesimo conflitto tra i due.

Victor e Carmen pronti a smascherare Patricia, nella puntata di Un Altro Domani del 18 aprile 2023

Victor accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni. Tra questi c'è probabilmente anche Patricia, il sospetto assale Carmen e Victor, decisi ad andare fino in fondo e a farla pagare alla donna!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dall'15 al 21 aprile 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45