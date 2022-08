Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 agosto 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani che andranno in onda oggi, 18 agosto 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, andremo in Turchia alle 14.10; per finire, alle 15.45 torneremo in Spagna, saltando dall'odierna Madrid alla Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 agosto 2022 - grazie a Zende, Thomas recupera il suo telefono cellulare, rimasto per giorni inattivo. Alla sua accensione, il ragazzo scopre alcuni inquietanti messaggi mandati da Vinny poco prima di morire. Tra questi c’è un video in cui il giovane amico del Forrester gli rivela di aver deciso di aiutarlo definitivamente a riconquistare Hope. Per farlo ha deciso di suicidarsi, gettandosi sotto la macchina di Liam e facendo così accusare e arrestare lo Spencer. La verità, che scagionerà il figlio di Bill è finalmente venuta alla luce e Thomas deciderà di andare alla polizia. Intanto Steffy, preoccupata per la sorte del suo ex nonché padre della sua Kelly, confida a Hope di essere pronta a supportarla in ogni sua decisione. Saranno per sempre una famiglia unita. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 18 agosto 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 18 agosto 2022 - il colpo di pistola esploso dal protagonista era indirizzato all'acerrimo nemico, ed invece ha raggiunto Hunkar. Ora, quest'ultima ha subito un delicato intervento. La donna sta bene, tanto che, dal suo letto di ospedale, stringe la mano a Demir, per fargli capire che è cosciente. Il figlio è sollevato al pensiero che Hunkar stia meglio, così come al pensiero di aver centrato con un proiettile Yilmaz. Tuttavia, l'ex meccanico è sopravvissuto! L'Akkaya è insieme a Fekeli, il quale lo sta medicando, e lo sta spingendo a riflettere: il ragazzo confida al suo padrino di avere il sospetto che l'amata sia stata complice dello Yaman nel pianificare l'agguato. Fekeli, invece, gli suggerisce di non saltare a conclusioni affrettate... Qui la trama completa di Terra Amara

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 16 al 19 agosto 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 agosto 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 agosto 2022 - Kiros è stato sollevato dal suo incarico. Dopo aver lasciato l'amata da sola in piena notte, il suo capo lo ha licenziato: non sarà più la guardia del corpo della Villanueva junior. D'altra parte, la giovane non vuole che qualcuno che non sia l'operaio per cui le batte il cuore la sorvegli giorno e notte. Carmen, allora, avanza a Francisco una particolare richiesta, ossia di non avere più un bodyguard. Per quanto inizialmente l'uomo opponga resistenza, essendo ancora preoccupato per lei, alla fine non può far altro che cedere ed acconsentire. Qui la trama completa di Un Altro Domani

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 16 al 19 agosto 2022.