Terra Amara Anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022: Yilmaz distrutto! Pensa che Zuleyha sia complice di Demir...

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 16 al 19 agosto 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.35. Ricordiamo che in occasione del Ferragosto, la puntata di lunedì 15 agosto 2022 la soap non andrà in onda. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Lunedì 15 agosto 2022 la Soap non va in onda

Puntata in onda Martedì 16 agosto 2022

Gaffur tenta di screditare Yilmaz davanti ai braccianti ricordando a tutti che il loro vero benefattore è soltanto Demir. Yilmaz incontra di nascosto Gulten.

Puntata in onda Mercoledì 17 agosto 2022

Demir rinchiude Zuleyha in camera e va, al posto suo, all'appuntamento che lei aveva fissato con Yilmaz. Ne segue una sparatoria. Come finirà?

Puntata in onda Giovedì 18 agosto 2022

Yilmaz è sopravvissuto all'agguato di Demir ed è convinto che Zuleyha sia sua complice. Fekeli cerca di non saltare a conclusioni affrettate e capire come sono andate le cose.

Puntata in onda Venerdì 19 agosto 2022

Cengaver va alla fabbrica tessile di Yilmaz con la chiara intenzione di ucciderlo. Yilmaz fa capire a Cengaver che Demir non è l'uomo integerrimo che crede.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.