Terra Amara Anticipazioni 18 agosto 2022: Demir esulta! Hunkar sta bene e Yilmaz è morto

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 18 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che lo Yaman è felice di sapere che sua madre stia meglio dopo l'intervento, così come di sapere che l'Akkaya sia passato a miglior vita. Tuttavia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 agosto 2022, alle 14.45, Hunkar ha subito un delicato intervento, ma ora è sveglia, e sta bene. Demir è sollevato perché sa che la madre è viva e vegeta, e perché, al contrario, Yilmaz è morto. In realtà, quest'ultimo è sopravvissuto anche stavolta! Cengaver, furibondo, si prepara ad ucciderlo lui stesso, ma qualcosa gli potrebbe far cambiare idea...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz hanno provato ad uccidersi a vicenda!

Zuleyha ha dato appuntamento a Yilmaz per vedersi di nascosto, ma, al suo posto, ci è andato Demir. Quest'ultimo, infatti, era stato informato da Gaffur sui progetti di sua moglie, ed ha deciso di sorprendere in questo modo il rivale in amore. Mentre la Altun se ne stava rinchiusa in camera da letto per volontà del marito, rea di aver tradito la sua fiducia fissando quell'incontro, proprio lo Yaman e l'Akkaya si stavano sparando contro!

Demir è sollevato e Yilmaz è perplesso, nelle Anticipazioni del 18 agosto 2022 di Terra Amara

Il colpo di pistola esploso dal protagonista era indirizzato all'acerrimo nemico, ed invece ha raggiunto Hunkar. Ora, quest'ultima ha subito un delicato intervento. La donna sta bene, tanto che, dal suo letto di ospedale, stringe la mano a Demir, per fargli capire che è cosciente. Il figlio è sollevato al pensiero che Hunkar stia meglio, così come al pensiero di aver centrato con un proiettile Yilmaz. Tuttavia, l'ex meccanico è sopravvissuto! L'Akkaya è insieme a Fekeli, il quale lo sta medicando, e lo sta spingendo a riflettere: il ragazzo confida al suo padrino di avere il sospetto che l'amata sia stata complice dello Yaman nel pianificare l'agguato. Fekeli, invece, gli suggerisce di non saltare a conclusioni affrettate...

Terra Amara Anticipazioni: Cengaver vuole uccidere Yilmaz, ma...

Come il suo migliore amico, anche Cengaver pensa che ormai lo spregevole Yilmaz sia morto e sepolto: non può essersela scampata di nuovo! Ed invece, nel momento in cui lo vede, l'uomo capisce che si sbagliava, e va tutte le furie. Cengaver prende l'altro di petto, pronto a mettere fine alla sua vita; l'Akkaya, disarmato, usa le parole per difendersi. Il giovane li spiega che Demir gli ha raccontato una bugia: non è il fratellastro di Zuleyha che ha tentato di abusare sessualmente di lei, bensì il suo promesso sposo!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.