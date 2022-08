Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia sta continuando ad investigare su Mia Yaco. Intanto, nel passato, Carmen chiede spiegazioni a Francisco, mentre quest'ultimo solleva Kiros dal suo incarico...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5, Julia crede di aver capito dove ha già letto il nome di Mia Yaco. Nel frattempo, a Rio Muni, Carmen, dopo aver parlato con Mateo, mette Francisco alle strette. Quest'ultimo, invece, si vede costretto a licenziare Kiros: non sarà più la guardia del corpo della figlia, avendo disatteso le aspettative...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia ha un'illuminazione!

Julia sta lavorando sodo insieme al suo team: in bottega è arrivato un numero incredibile di ordini. Tutte queste richieste provengono da una sola persona, Mia Yaco, la cui identità resta avvolta nel mistero. L'imprenditrice, però, vuole sapere chi deve ringraziare per una fiducia ed un sostegno simili. Così, Julia si è messa ad indagare, quando all'improvviso le è venuto in mente che il nome dell'acquirente le suonava familiare perché lo ha già visto scritto sulla copertina di un libro che aveva trovato tra gli effetti personali di Carmen e Carlos!

Carmen interroga Francisco, nella Puntata di Un Altro Domani del 18 agosto 2022

A Rio Muni, Carmen si ritrova di nuovo faccia a faccia con il suo aggressore, il temibile Mateo. Quest'ultimo non ha ancora finito con i Villanueva, ed è per tale ragione che raggiunge la ragazza. Mateo è impaziente di mettere la pulce nell'orecchio della Villanueva junior, confessandole che, in realtà, il padre non fa che mentirle. Determinata a capire se il capo dei trasporti sia stato sincero, oppure se abbia soltanto tentato di mettere zizzania, l'avventuriera si dirige in fretta e furia da Francisco. Carmen pretende che il genitore sia onesto, finalmente. Il Villanueva senior le assicura che in fabbrica non ci sono problemi, a dispetto di ciò che insinua Mateo...

Un Altro Domani Anticipazioni: Francisco licenzia Kiros, e Carmen...

Kiros è stato sollevato dal suo incarico. Dopo aver lasciato l'amata da sola in piena notte, il suo capo lo ha licenziato: non sarà più la guardia del corpo della Villanueva junior. D'altra parte, la giovane non vuole che qualcuno che non sia l'operaio per cui le batte il cuore la sorvegli giorno e notte. Carmen, allora, avanza a Francisco una particolare richiesta, ossia di non avere più un bodyguard. Per quanto inizialmente l'uomo opponga resistenza, essendo ancora preoccupato per lei, alla fine non può far altro che cedere ed acconsentire.

