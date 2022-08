Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5, Thomas scopre che Vinny si è suicidato. Liam potrà essere scagionato.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame degli episodi in onda alle 13.45 su Canale5: grazie a Zende, Thomas recupera il suo telefono cellulare, rimasto per giorni inattivo. Alla sua accensione, il ragazzo scopre alcuni inquietanti messaggi mandati da Vinny poco prima di morire. Tra questi c’è un video in cui il giovane amico del Forrester gli rivela di aver deciso di aiutarlo definitivamente a riconquistare Hope. Per farlo ha deciso di suicidarsi, gettandosi sotto la macchina di Liam e facendo così accusare e arrestare lo Spencer. La verità, che scagionerà il figlio di Bill è finalmente venuta alla luce e Thomas deciderà di andare alla polizia. Intanto Steffy, preoccupata per la sorte del suo ex nonché padre della sua Kelly, confida a Hope di essere pronta a supportarla in ogni sua decisione. Saranno per sempre una famiglia unita.

Thomas scopre un’inquietante verità su Vinny in Beautiful Anticipazioni 18 agosto 2022

Hope é tornata tra le braccia di Thomas ma lui sembra davvero non essere intenzionato ad approfittare del momento per riconquistare la sua ex. Il Forrester è davvero cambiato e lo dimostrerà ancora di più dopo che scoprirà una verità inquietante sul conto del suo amico Vinny. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che lo stilista tornerà a poter utilizzare il suo cellulare, dopo che per giorni era rimasto inattivo. Zende glielo sistemerà, permettendogli di accedere ad alcuni messaggi rimasti non letti. Thomas leggerà quindi le ultime parole di Vinny e verrà a sapere - vedendo un video - che il ragazzo si è suicidato, gettandosi sotto la macchina di Liam, nel tentativo di far incolpare lo Spencer di omicidio e permettere a Thomas di tornare al fianco di Hope. Per il figlio di Ridge sarà una scoperta agghiacciante.

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto ad andare alla polizia per scagionare Bill

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas, dopo aver capito che Vinny ha pianificato la sua morte per far rinchiudere Liam in cella, deciderà di correre immediatamente alla polizia e far vedere il video. La verità deve venire a galla e lo Spencer deve tornare al suo posto, vicino alla sua famiglia. Thomas è davvero cambiato e sembrerà davvero deciso a fare la cosa giusta. Proprio nel momento in cui farà per uscire dalla stanza, in direzione Baker, incontrerà Justin. Il braccio destro di Bill invece che essere felice di averti trovato un modo per far uscire il suo capo di prigione, sembrerà deciso a mettere a tacere il figlio di Ridge e a distruggere le prove che ha appena trovato.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a supportare Hope in questo difficile momento

L’incontro con Liam in carcere ha segnato anche Steffy. La Forrester è molto preoccupata per il suo ex marito e non riesce a darsi pace. Lei non può fare niente per aiutarlo e si sente impotente davanti al suo terribile destino. L’unica cosa che può fare è stare vicina a Hope. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la ragazza andrà a trovare la sua sorellastra e le confermerà di volerle stare vicino in questo terribile momento. Entrambe hanno una figlia con Liam e nonostante le loro vite abbiano più volte finito per scontrarsi, l’affetto che nutrono per lo Spencer e per la loro famiglia, le porterà a essere sempre legate. Hope sarà grata alla Forrester per le sue parole e si dirà contenta di permetterle di starle accanto ora e nel futuro. Kelly e Beth dovranno amarsi come loro non hanno saputo e potuto fare almeno sino a ora. Intanto anche Kate andrà a trovare Bill in carcere. La Logan sarà in ansia per il suo ex compagno e per il futuro del loro Will.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.