Un Altro Domani Anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022: Mario nasconde un Segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 16 al 19 agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda 16 al 19 agosto 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 15.35. Ricordiamo che in occasione del Ferragosto, la puntata di lunedì 15 agosto 2022 la soap non andrà in onda. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Lunedì 15 agosto 2022 la Soap non va in onda

Puntata in onda Martedì 16 agosto 2022

Sergio vorrebbe aiutare Julia con la bottega, ma lei insiste nel voler andare avanti da sola, così lui decide di partire, per la felicità di Tirso.

Puntata in onda Mercoledì 17 agosto 2022

Julia e i suoi collaboratori cercano di capire chi si nasconda dietro la fantomatica Mia Yaco, la donna che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega.

Puntata in onda Giovedì 18 agosto 2022

Nel presente, Julia si ricorda perché il nome Mia Yaco le suona familiare: è il nome dell'autrice di un libro, che aveva trovato tra le cose di Carmen e Carlos.

Puntata in onda Venerdì 19 agosto 2022

Julia scopre che l'ordine proviene in realtà da Mario, che le confida di essere stato grande amico di sua nonna Carmen e di averla amata.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.35.