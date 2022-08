Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 17 agosto 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 agosto 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani che andranno in onda oggi, 17 agosto 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, andremo in Turchia alle 14.10; per finire, alle 15.45 torneremo in Spagna, saltando dall'odierna Madrid alla Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 agosto 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 agosto 2022 - Thomas è rimasto spiazzato dalla proposta di Liam ma non può certo rifiutare di prendersi cura di Hope e dei bambini. Nonostante la sua ossessione per la Logan sembri un qualcosa del passato, non smetterà mai di volerle bene e di pensare a lei. Per questo, dopo averla accompagnata a casa, cercherà di aiutarla addirittura nelle faccende domestiche, commuovendo la ragazza. Hope si lascerà consolare dal suo ex, che la stringerà in un forte abbraccio. Intanto tra Brooke e Ridge continuano le discussioni. I due non sono d’accordo sull’atteggiamento di Thomas e se la Logan crede che il suo figliastro non sia cambiato, Ridge è invece più che mai convinto che suo figlio sia diventato un’altra persona. Quinn e Carter invece, grazie al silenzio di Paris, continuano a ricostruire il loro rapporto con i rispettivi partner. Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 17 agosto 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 17 agosto 2022 - lo Yaman rinchiude la moglie in camera da letto. L'uomo, infatti, attraverso un'epistola ha scoperto che Zuleyha aveva intenzione di vedersi con l'ex fidanzato; allora, Demir ha deciso di presentarsi all'appuntamento al suo posto. Quando lui e Yilmaz si ritrovano faccia a faccia, con grande sorpresa - delusione e rabbia - del secondo, lo scontro è inevitabile. L'Akkaya, però, opta per voltare le spalle allo Yaman ed andarsene; quest'ultimo, invece, estrae la pistola e prende la mira. Hunkar interviene in tempo per fermare la mano di Demir. Dallo spavento, l'ex meccanico esplode un proiettile, ma colpisce accidentalmente la signora. Il rivale in amore, furioso, risponde al fuoco. Al termine della sparatoria, Hunkar viene trasportata d'urgenza in ospedale. Qui la trama completa di Terra Amara

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 17 agosto 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 17 agosto 2022 - Julia ha ricevuto un incredibile ordine da parte di una misteriosa acquirente, Mia Yaco. L'imprenditrice non ha la minima idea di chi sia quest'ultima, ed ha intenzione di scoprilo. Così, Julia ed il suo team si mettono ad investigare, determinati a vederci più chiaro. Tuttavia, la moglie di Sergio ed i suoi dipendenti devono al contempo rimboccarsi le maniche e cercare di realizzare la grande quantità di mobili richiesti da Mia Yaco: è importante che siano puntuali nel rispettare le scadenze. Julia riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata? Qui la trama completa di Un Altro Domani

