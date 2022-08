Un Altro Domani Anticipazioni 17 agosto 2022: Julia indaga su Mia Yaco! Chi è davvero l'acquirente misteriosa?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 17 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5, Julia sta cercando di capire chi si celi dietro lo pseudonimo di Mia Yaco. Nel frattempo, a Rio Muni, Patricia costringe Yungani a tenere sotto stretta sorveglianza Carmen...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia sulle tracce di Mia Yaco!

Julia ha ricevuto un incredibile ordine da parte di una misteriosa acquirente, Mia Yaco. L'imprenditrice non ha la minima idea di chi sia quest'ultima, ed ha intenzione di scoprilo. Così, Julia ed il suo team si mettono ad investigare, determinati a vederci più chiaro. Tuttavia, la moglie di Sergio ed i suoi dipendenti devono al contempo rimboccarsi le maniche e cercare di realizzare la grande quantità di mobili richiesti da Mia Yaco: è importante che siano puntuali nel rispettare le scadenze. Julia riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata?

Patricia prende una drastica decisione, nella Puntata di Un Altro Domani del 17 agosto 2022

A Rio Muni, Carmen, alla fine, ha disatteso le aspettative altrui, rifiutando la proposta di Victor di fidanzarsi ufficialmente con lui. Il Velez De Guevara junior, per il dispiacere, è tornato ad essere il ragazzo scapestrato di un tempo; Francisco e Patricia, invece, hanno perso l'occasione di farsi condonare il debito da Ventura. La Dark Lady è furibonda: ancora una volta, la giovane le ha mandato a monte i loschi piani! La Godoy, però, non ha la minima intenzione di restare a guardare mentre la Villanueva junior le mette i bastoni tra le ruote. La donna, dunque, prende una drastica decisione...

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia fa pedinare Carmen...

Patricia è convinta che la figlia del suo amante abbia rifilato una risposta negativa a Victor perché segretamente interessata a qualcun altro. In effetti, Carmen è sempre più vicina a Kiros, l'operaio che le fa battere il cuore all'impazzata. La madre di Angel, allora, ricatta Yungani, obbligandola a pedinare l'avventuriera. La Villanueva junior si rende conto di avere qualcuno alle calcagna, e teme che ci sia proprio lo zampino della Godoy. Più che per se stessa, Carmen ha paura per Kiros: se si venisse a sapere che si sono innamorati, per il falegname sarebbe la fine!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.