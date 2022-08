Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2022: Hope di nuovo tra le braccia di Thomas. Brooke aveva ragione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 agosto 2022. Negli episodi in onda su Canale5, Hope si lascia consolare da Thomas mentre Quinn e Carter cercano di recuperare il rapporto con i loro rispettivi partner.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 agosto 2022. Negli episodi in onda alle 13.45 su Canale5, Thomas è rimasto spiazzato dalla proposta di Liam ma non può certo rifiutare di prendersi cura di Hope e dei bambini. Nonostante la sua ossessione per la Logan sembri un qualcosa del passato, non smetterà mai di volerle bene e di pensare a lei. Per questo, dopo averla accompagnata a casa, cercherà di aiutarla addirittura nelle faccende domestiche, commuovendo la ragazza. Hope si lascerà consolare dal suo ex, che la stringerà in un forte abbraccio. Intanto tra Brooke e Ridge continuano le discussioni. I due non sono d’accordo sull’atteggiamento di Thomas e se la Logan crede che il suo figliastro non sia cambiato, Ridge è invece più che mai convinto che suo figlio sia diventato un’altra persona. Quinn e Carter invece, grazie al silenzio di Paris, continuano a ricostruire il loro rapporto con i rispettivi partner.

Hope tra le braccia di Thomas in Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2022

Liam ha lasciato tutti di stucco. Il ragazzo ha chiesto a Thomas di occuparsi di Hope e dei bambini, in sua assenza. La scelta dello Spencer ha fatto barcollare tutta la sua famiglia, persino Steffy. Ma chi proprio non ha saputo trattenersi dal fare commenti, è stata Brooke. La Logan ha messo in guardia sua figlia dall’ex marito e l’ha invitata a tenere d’occhio il Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope non riuscirà a tenere lontano più di tanto il padre del suo adorato Douglas. Quando Thomas - dopo averla accompagnata a casa - l’abbraccerà per consolarla, lei non si tirerà indietro. Solo dopo diverso tempo, si scioglierà dalle sue braccia, ricordando le parole di sua madre. Che abbia ragione?

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge ancora attriti a causa di Thomas

Brooke e Ridge sono di nuovo in guerra per via di Thomas. La Logan non riesce a dimenticare tutto quello che ha fatto il Forrester per stare vicino a sua figlia e separarla da Liam. La donna è convinta che il suo figliastro non sia per nulla cambiato e che mai riuscirà a cambiare. È pericoloso e sarà sempre così. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Ridge non sarà per nulla d’accordo con lei. Ancora una volta, il Forrester crede a suo figlio e stavolta è più che convinto che il suo ragazzo sia solo molto preoccupato per la sua ex moglie e voglia starle vicino come un buon amico e un buon padre. Marito e moglie finiranno per rimettersi l’uno contro l’altro?

Beautiful Anticipazioni: Paris tace. Quinn e Carter liberi di vivere la loro vita

Quinn e Carter hanno supplicato Paris di mantenere il segreto. La ragazza sembra aver dato retta alle loro preghiere, spaventata di dare un dolore alla sorella e incapace di trovare il momento giusto per dirglielo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Fuller e il Walton, convinti di essere al sicuro - per il momento - cercheranno di riprendersi la loro vita e di continuare la relazione con i loro relativi partner. Quinn ed Eric stupiranno presto tutti con una decisione sconvolgente, che lascerà persino Ridge senza parole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.