Terra Amara Anticipazioni 17 agosto 2022: Yilmaz spara ad Hunkar! La donna muore?

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 17 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che durante una sparatoria tra l'Akkaya e lo Yaman, un proiettile raggiunge la madre di quest'ultimo: è grave!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 agosto 2022, alle 14.45, Demir si presenta all'incontro con Yilmaz al posto di Zuleyha, dopo aver rinchiuso in camera da letto quest'ultima. I due si sparano, ed un proiettile dell'ex meccanico raggiunge accidentalmente Hunkar! La donna, in gravi condizioni, viene ricoverata in ospedale...

Terra Amara Anticipazioni: Demir scopre che Zulyeha ha fissato un incontro segreto con Yilmaz!

Yilmaz ha raggiunto Gulten per chiederle di metterlo in contatto con Zuleyha. Anche quest'ultima ha avanzato la stessa richiesta alla domestica, consegnandole una lettera dal contenuto riservato da far recapitare all'amato. Purtroppo, però, la missiva è stata intercettata da Gaffur, il quale non ha perso tempo, ed è corso ad allertare Demir. Il signore di Cukurova è così entrato a conoscenza del fatto che la Altun aveva fissato un incontro segreto con l'Akkaya...

Hunkar resta ferita nella sparatoria tra Demir e Yilmaz, nelle Anticipazioni del 17 agosto 2022 di Terra Amara

Lo Yaman rinchiude la moglie in camera da letto. L'uomo, infatti, attraverso un'epistola ha scoperto che Zuleyha aveva intenzione di vedersi con l'ex fidanzato; allora, Demir ha deciso di presentarsi all'appuntamento al suo posto. Quando lui e Yilmaz si ritrovano faccia a faccia, con grande sorpresa - delusione e rabbia - del secondo, lo scontro è inevitabile. L'Akkaya, però, opta per voltare le spalle allo Yaman ed andarsene; quest'ultimo, invece, estrae la pistola e prende la mira. Hunkar interviene in tempo per fermare la mano di Demir. Dallo spavento, l'ex meccanico esplode un proiettile, ma colpisce accidentalmente la signora. Il rivale in amore, furioso, risponde al fuoco. Al termine della sparatoria, Hunkar viene trasportata d'urgenza in ospedale.

Terra Amara Anticipazioni: Demir nasconde a tutti il perché Hunkar sia stata ricoverata in ospedale...

Lo Yaman non vuole rivelare a nessuno qual è il vero motivo per cui la madre è stata ricoverata. A tutti i dipendenti della tenuta, dunque, dice che Hunkar ha avuto un incidente, senza aggiungere ulteriori dettagli. A Gaffur e Saniye, invece, racconta la verità, ossia che è stato Yilmaz a spararle, e poi chiede ad entrambi di prendere le redini della villa, visto che lui è costretto a partire. Demir deve stare al capezzale di sua madre, prossima a subire un delicato intervento...

