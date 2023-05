Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 maggio 2023 - Ridge deciderà di tornare a casa da Brooke per sapere come sta. Con la scusa di prendere dei vestiti, il Forrester si accerterà che sua moglie non abbia ripreso a bere e che stia affrontando la loro situazione a testa alta. Intanto in ufficio, Zende passerà del tempo insieme a Paris e Carter e rivelerà loro di non aver intenzione di uscire di nuovo con l’affascinante Sequoya. I due amanti si sentiranno in colpa ma non riusciranno a dirgli nulla. Sarà Grace a intervenire e ad approfittare della cosa. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 maggio 2023 - Eyup è in carcere, accusato dell'omicidio di Cengaver. Yilmaz tira un sospiro di sollievo. Tuttavia, nel momento in cui scopre qual è il movente, comincia ad avere qualche sospetto. L'ex meccanico va a parlare con la futura sposa di Sabahattin dei suoi dubbi in merito alla veridicità della testimonianza del presunto assassino, dato che sa con certezza quanto l'amico defunto fosse preciso con i pagamenti degli stipendi dei suoi dipendenti. Julide, però, non gli dà ascolto, e gli chiede di avere fiducia nella giustizia, che sta facendo il suo corso. L'Akkaya, allora, va a far visita ad Eyup, e gli offre il triplo di quanto gli è già stato dato per fare il nome del vero colpevole. Dopo questo incontro, il galeotto fa sapere ad Hatip di pretendere il quadruplo della cifra pattuita in principio, altrimenti accetterà l'offerta del figlioccio di Fekeli... e per lui saranno guai! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 maggio​ 2023 - Sergio ha insegnato a non fidarsi di lui, quando c'è di mezzo il giovane infatti, i colpi di scena (negativi) sono sempre dietro l'angolo. Nella Puntata in onda però, accadrà qualcosa di diverso: per una volta sarà Sergio a essere seriamente provato dallo scontro con Julia. La situazione è così complicata e la guerra si è fatta così aspra da convincere inaspettatamente Sergio a deporre le armi. A sorpresa Il ragazzo rinuncia al suo lavoro in bottega. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

