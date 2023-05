Terra Amara Anticipazioni dal 15 al 21 maggio 2023, circola una voce: Zuleyha è stata stuprata e Demir l'ha vendicata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 15 al 21 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 15 al 21 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 maggio 2023

Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e vuole impedire che si sposino. Saniye, allora, interviene, e rivela al marito la violenza subita dalla sorella da parte di Ercument, il quale fu poi conseguentemente ucciso da Yilmaz.

Puntata in onda Martedì 16 maggio 2023

Dopo l'incontro con Yilmaz, il quale gli ha offerto il triplo di quanto gli è stato offerto per addossarsi la colpa dell'omicidio di Cengaver, Eyup vuole incontrare Hatip per chiedergli il quadruplo della cifra pattuita in precedenza.

Puntata in onda Mercoledì 17 maggio 2023

Tra Gaffur e Cetin sta nascendo un'amicizia sincera. L'uomo invita il giovane a cena fuori, e con l'occasione gli racconta del suo passato e di quello di Gulten. Quando Gaffur finisce di parlare, Cetin gli promette che farà del suo meglio per rendere la sorella felice. L'ex capo dei braccianti si fida di lui, ed è contento che finalmente Gulten abbia al suo fianco qualcuno che la ami davvero. A questo punto, Gaffur inizia a considerare Cetin un fratello.

Puntata in onda Giovedì 18 maggio 2023

Grazie alla generosa donazione di Fekeli, viene inaugurata una nuova scuola a Cukurova che, per volere dell'imprenditore, porterà il nome di Behice Hekimoglu. Fekeli, infatti, con questo gesto vuole dimostrare alla zia di Mujgan la sua gratitudine per l'aiuto che gli ha dato in passato. Ciò sembra causare una frattura definitiva tra l'uomo ed Hunkar.

Puntata in onda Venerdì 19 maggio 2023

Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz, facendogli arrivare degli ordini per svariati impianti d'irrigazione che poi fa annullare. Intanto, Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir di essere l'assassino di suo cugino Ercument. L'imprenditore, allora, minaccia di rivelare il nome del vero colpevole, Yilmaz, nel caso in cui le cose dovessero mettersi male. Finora, ha tenuto la bocca chiusa soltanto per non infangare il buon nome della sua famiglia, facendo sapere che il cugino fosse uno stupratore.

Puntate in onda Sabato 20 maggio 2023

Hunkar sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice, ed anche Fekeli ha lo stesso sospetto. Tuttavia, la zia di Mujgan sembra non essere coinvolta. Intanto, la dottoressa riprende con una telecamera Yilmaz e Zuleyha mentre si abbracciano. I due stanno parlando di ciò che è successo ad Ercument: l'ex meccanico rivela all'amata di averlo ucciso perché lui stuprò Gulten. Uzum, invece, dopo aver trascorso una bella giornata con Gaffur, lo chiama "papà" per la prima volta. Dopodiché, ad Adana circola un nuovo pettegolezzo: Ercument avrebbe violentato Zuleyha, e Demir gli avrebbe tolto la vita per vendicarla. La procura decide allora di riaprire le indagini e d'interrogare le persone coinvolte, ossia gli Yaman, Saniye e Gaffur. Vista la gravità della situazione, Hunkar spinge il figlio ad andare da Fekeli per trovare insieme una soluzione. Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip: se non riceverà i soldi entro 24h, farà il suo nome. Messo alle strette, l'imprenditore lo fa pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale, e l'Akkaya pensa che ci sia lo zampino di Demir.

Puntate in onda Domenica 21 maggio 2023

Chi ha ucciso Eyup? Yilmaz è convinto che ci sia Demir dietro a questo efferato delitto. Intanto, l'ex meccanico ha anche altro a cui pensare: sono state riaperte le indagini per scovare l'assassino di Ercument. Si mette male per l'Akkaya.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.