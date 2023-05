Terra Amara Anticipazioni 16 maggio 2023, Yilmaz indaga: per Hatip si mette molto male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 16 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz sa che Eyup mente. Hatip trema...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 maggio, alle 14.10, Yilmaz va a far vista ad Eyup in carcere, e gli offre il triplo di quanto gli è stato dato per addossarsi la colpa dell'omicidio di Cengaver. Dopodiché, il malcapitato pretende che Hatip gli dia il quadruplo, altrimenti farà il suo nome!

Terra Amara Anticipazioni: Hatip ha in mente un piano diabolico...

Quando Hatip è venuto a sapere che il procuratore aveva convocato Rasit, poiché era rimasto coinvolto in una rissa, è andato su tutte le furie. L'imprenditore è preoccupato perché sa che Julide sta ancora cercando l'assassino di Cengaver, e sulla pistola con cui sparò a quest'ultimo ci sono anche le impronte dello scagnozzo: era stato Rasit a sbarazzarsene. Temendo che la verità sull'efferato delitto compiuto possa venire a galla, Hatip ha deciso di giocare in anticipo, pagando un uomo innocente affinché se ne assuma la colpa...

Terra Amara Anticipazioni: Eyup si costituisce per l'omicidio di Cengaver!

Eyup è al cospetto del procuratore, pronto a costituirsi per l'omicidio di Cengo. Il malcapitato, dopo aver accettato la proposta dell'amante di Sermin perché bisognoso di denaro, sta raccontando a Julide di aver ucciso il migliore amico di Demir Yaman, e le spiega il motivo: era in ritardo con il pagamento degli stipendi. In un impeto d'ira, lo ha freddato con un colpo di pistola.

Yilmaz fa tremare Hatip, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 maggio 2023

Eyup è in carcere, accusato dell'omicidio di Cengaver. Yilmaz tira un sospiro di sollievo. Tuttavia, nel momento in cui scopre qual è il movente, comincia ad avere qualche sospetto. L'ex meccanico va a parlare con la futura sposa di Sabahattin dei suoi dubbi in merito alla veridicità della testimonianza del presunto assassino, dato che sa con certezza quanto l'amico defunto fosse preciso con i pagamenti degli stipendi dei suoi dipendenti. Julide, però, non gli dà ascolto, e gli chiede di avere fiducia nella giustizia, che sta facendo il suo corso. L'Akkaya, allora, va a far visita ad Eyup, e gli offre il triplo di quanto gli è già stato dato per fare il nome del vero colpevole. Dopo questo incontro, il galeotto fa sapere ad Hatip di pretendere il quadruplo della cifra pattuita in principio, altrimenti accetterà l'offerta del figlioccio di Fekeli... e per lui saranno guai!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.