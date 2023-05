Beautiful Anticipazioni dal 15 al 21 maggio 2023: Brooke concede il divorzio a Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Brooke decide di concedere il divorzio a Ridge mentre Hope non intende mollare la presa e torna all'attacco con il patrigno. Sheila è felice per quello che è successo e spinge Thomas a non dire nulla alla sua famiglia mentre Grace scopre che Paris è innamorata di Carter e, furiosa, non accetta che la ragazza stia buttando all'aria l'opportunità di vivere una sotia d'amore con Zende.

Puntata in onda Lunedì 15 maggio 2023

Brooke è molto pensierosa e dopo quanto successo, comincia a pensare di dover fare ammenda per i suoi errori. Deacon torna a trovarla e cerca di rincuorarla dicendole che mai e poi mai dovrebbe abbattersi e accusarsi per qualcosa che non ha mai voluto fare. Per lo Sharpe, Ridge ha esagerato; non avrebbe dovuto troncare la loro relazione per un errore dettato dall'alcol. La Logan però giustifica il marito ed è sicura che lui in parte abbia proprio ragione. Intanto Thomas non intende rivelare a suo padre nulla sul piano di Sheila e la Carter, appena tornata da un nuovo confronto con Taylor, è molto contenta che il ragazzo non ne abbia fatto parola con il Forrester. Intanto Ridge raggiunge Taylor nel suo ufficio.

Puntata in onda Martedì 16 maggio 2023

Thomas mette alle strette Sheila e la costringe a rivelargli cosa ha fatto davvero a Brooke mentre alla Forrester Creations, Grace e Zende parlano di Paris. La donna spinge il ragazzo a non mollare la presa con sua figlia e a dimostrarle il suo amore. Del resto ha appena rifiutato un'uscita con la bellissima Sequoyah. Carter e Paris invece, nonostante tutto, continuano a frequentarsi di nascosto e a lasciarsi andare alla passione. Ridge decide di passare a casa e di prendere le sue cose di persona. Il Forrester vuole assicurarsi che Brooke stia bene e una volta faccia a faccia con lei, le ribadisce che – sebbene sia stanco dei tradimenti e non voglia più stare con lei – la ama ancora. Brooke gliene sarà grata e gli dirà di non essere delusa dal suo comportamento ma di capire perché lo stia facendo.

Puntata in onda Mercoledì 17 maggio 2023

Dalle parole di Grace, Zende sospetta che Paris possa essersi avvicinata a un altro uomo. La donna si affretta a negare tutto ma spinge il ragazzo a non perdere tempo e a fare in modo che questo non succeda. Intanto Thomas, scoperto quello che ha fatto Sheila, si farà raccontare per filo e per segno quello che è successo e, in preda all'ira, accuserà la Carter di aver combinato un disastro, mettendo a repentaglio persino al vita della Logan. La rossa non si farà certo spaventare dalla furia del Forrester e gli dirà di aver agito per vendetta e lui, di questo, dovrebbe esserne solo contento.

Puntata in onda Giovedì 18 maggio 2023

Brooke e Ridge passano qualche momento insieme e la Logan si assume tutte le sue responsabilità sull'accaduto. La donna sa di essere colpevole e che la situazione non possa continuare in questo modo e decide di lasciare libero il marito. Intanto tra Carter e Paris continua la notte di passione e i due confessano di amarsi. Grace invece spinge Zende a riprendere l'anello e a fare la proposta di matrimonio alla figlia, stavolta senza fermarsi. Thomas invece, tornato alla Forrester Creations, non riesce a smettere di pensare a quello che è successo a Brooke, per colpa di Sheila. Steffy si accorge del turbamento del fratello e vorrebbe indagare.

Puntata in onda Venerdì 19 maggio 2023

Paris e Carter continuano a baciarsi nel loft del Walton ma a un certo punto vengono interrotti dal bussare alla porta. Si tratta di Grace, arrivata dall'avvocato per mettere di nuovo in chiaro che lui debba stare lontano da sua figlia. I due ragazzi sono sconvolti dall'arrivo della donna. Intanto Brooke chiarisce la sua decisione a Ridge. La Logan rivela al marito di essere pronta a concedergli il divorzio, dopo aver capito di aver sbagliato. Avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a quello che stava succedendo e ai suoi avvertimenti. Non avendolo fatto, l'unica cosa che ora può sistemare le cose tra loro, è lasciarlo libero di vivere felice la sua vita. Brooke non vuole ostacolare la felicità di Ridge, anche se questo vorrà dire lasciare campo libero a Taylor.

Puntata in onda Sabato 20 maggio 2023

Ridge è sconvolto dalle parole di Brooke ma lei continua dicendogli che l'unica cosa giusta da fare, in questo momento, è concedergli il divorzio. Il Forrester è molto colpito ma anche grato e decide che è arrivato il momento di lasciare Villa Forrester e forse di non tornarci tanto presto. Lo stilista arriva a casa di Steffy e dopo aver raccontato cosa è successo ai figli e all'ex moglie, condivide con Taylor un bacio. I due stanno per fare l'amore ma la Hayes lo ferma e lo sprona a fare chiarezza nel suo cuore. Solo se è davvero pronto ad andare avanti, loro potranno passare una notte di passione insieme. Brooke intanto, rimasta sola e disperata a casa, riceve la visita di Hope. La ragazza, scoperto della scelta della madre, le chiede di combattere per il suo consorte. Thomas, alla Forrester Creations, continua a tormentarsi. Il designer non sa ancora se rivelare tutto a suo padre o lasciare che le cose continuino in questo modo, permettendo ai suoi genitori di rimettersi insieme. Steffy, accortasi del suo malessere, vuole spiegazioni. Zende invece rivela a Quinn di aver intenzione di richiedere a Paris di sposarlo mentre nel loft del Walton, Grace picchia duro e invita – quasi obbliga – la figlia a lasciare immediatamente casa di Carter e a tornare dal Forrester. Paris però le rivela di amare l'avvocato.

Puntata in onda Domenica 21 maggio 2023

Grace è stupita da quanto appena rivelato da Paris e spinge la figlia a fare la scelta giusta per il suo futuro. Inaspettatamente anche Carter si unisce a lei e sprona la ragazza ad accettare, qualora la facesse, la proposta di Zende. Ridge si sveglia accanto a Taylor e sembra pronto ad affrontare una nuova giornata come compagno della Hayes. Steffy non potrebbe essere più felice e si congratula con i suoi genitori. Anche Sheila è soddisfatta e lo comunica a Deacon. La Carter rivela allo Sharpe di essere felice che Taylor sia contenta e di essere certa che la psichiatra possa darle una mano ad avvicinarsi a suo figlio e alla sua famiglia. Più tardi Hope va a parlare con Thomas e cerca di convincere il ragazzo a darle una mano per far ragionare suo padre. Lo stilista le risponde che non intende fare nulla contro i suoi genitori. La colpa di tutto è di Brooke, che ha deciso persino di concedere il divorzio al marito. La piccola Logan non molla la presa e subito dopo affronta di nuovo Ridge, chiedendogli di concedere una seconda chance alla mamma. Steffy interrompe la loro conversazione e prega il padre di non gettare al vento la possibilità di essere di nuovo amato come merita. Al Giardino Sheila chiama Thomas per ribadirgli di stare zitto ma qualcuno origlia la sua conversazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.