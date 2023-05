Un Altro Domani Anticipazioni 16 maggio 2023: Sergio depone le armi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 16 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Sergio deciderà di abbandonare la sua battaglia contro Julia e di rinunciare a lavoro in bottega.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 16 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: dopo un complicato tentativo di conciliazione legale, Sergio decide di abbandonare la sua battaglia contro Julia e, con un colpo di scena, rinuncia al suo lavoro in bottega.

Anticipazioni Un Altro Domani: Diana continua a a intromettersi tra Sergio e Julia

Julia, dopo le azioni di Sergio, pronto a tutto per distruggere la sua azienda e il suo buon nome, deciderà di accettare quanto pattuito in sede di divorzio anche se non totalmente vantaggioso. Il problema resta Diana, la donna non ne vuole sapere di farsi i fatti suoi e continua a ficcare il naso nella questione. Per Julia si prospetta dunque un difficile compito, impedire a sua madre di mandare a monte tutto!

Anticipazioni Un Altro Domani: Linda pensa solo alla sua festa di compleanno

Linda continua a tormentare tutti con la sua festa di compleanno, prima Ines poi ha addirittura chiesto aiuto a Angel, il suo desiderio è di organizzare una festa senza pari. Linda non sembra avere altri problemi per la testa, le angoscianti questioni della Colonia non sono sue, lei pensa solo a festeggiare spensieratamente il suo compleanno, del resto il denaro per organizzare un sontuoso party non è un problema.

Sergio rinuncia al suo lavoro in bottega, nella puntata di Un Altro Domani del 16 maggio 2023

Sergio ha insegnato a non fidarsi di lui, quando c'è di mezzo il giovane infatti, i colpi di scena (negativi) sono sempre dietro l'angolo. Nella Puntata in onda però, accadrà qualcosa di diverso: per una volta sarà Sergio a essere seriamente provato dallo scontro con Julia. La situazione è così complicata e la guerra si è fatta così aspra da convincere inaspettatamente Sergio a deporre le armi. A sorpresa Il ragazzo rinuncia al suo lavoro in bottega.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 15 al 19 maggio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45