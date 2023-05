Beautiful Anticipazioni 16 maggio 2023: Ridge torna da Brooke... ma non sarà una buona idea!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge tornerà da Brooke per assicurarsi che la moglie stia bene mentre Zende continuerà a essere tormentato da Paris.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 16 maggio 2023 su Canale 5 ci rivelano che Ridge deciderà di tornare a casa da Brooke per sapere come sta. Con la scusa di prendere dei vestiti, il Forrester si accerterà che sua moglie non abbia ripreso a bere e che stia affrontando la loro situazione a testa alta. Intanto in ufficio, Zende passerà del tempo insieme a Paris e Carter e rivelerà loro di non aver intenzione di uscire di nuovo con l’affascinante Sequoya. I due amanti si sentiranno in colpa ma non riusciranno a dirgli nulla. Sarà Grace a intervenire e ad approfittare della cosa.

Anticipazioni Beautiful: Ridge in ansia per Brooke

Dopo aver indagato su cosa preoccupi Thomas, Ridge deciderà di tornare a casa per vedere come stia Brooke. Il Forrester, sebbene abbia deciso di troncare i rapporti, non può negare di essere ancora innamorato di sua moglie e di essere preoccupato per lei. Con la scusa di prendere alcuni suoi effetti personali, per poter passare la notte in albergo, lo stilista si presenterà alla villa di chiederà alla consorte come stia e se abbia per caso ripreso una bottiglia in mano. Brooke gli assicurerà di non aver toccato un goccio dalla notte di Capodanno e di essere convinta a guarire da questa sua dipendenza, tornata a tormentarla. Ridge sarà felice di saperla al sicuro ma la sua visita gli riserverà, molto presto, delle sorprese.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si assume tutte le responsabilità su Capodanno

In questo nuovo faccia a faccia tra i due coniugi, Brooke affronterà il marito senza lacrime. La Logan dirà al marito di essere la sola e unica responsabile di quello che sta succedendo e nessuno, oltre lei, dovrebbe essere accusato. È lei a dover pagare per quello che è successo. La bionda farà capire al marito di aver capito il suo errore e anche di comprendere perché lui non voglia più continuare il loro matrimonio. Non insisterà più ma farà tesoro di questa esperienza, per non cadere più in tentazione. Ridge sarà piacevolmente colpito da questa dichiarazione e sarà sinceramente grato alla donna che, nonostante tutto, continua ad amare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende è ancora innamorato di Paris!

Alla Forrester Creations, Zende sarà a colloquio con Paris e Carter. Durante la loro discussione, il Forrester rinuncerà a uscire con Sequoya e i due amanti segreti sgraneranno gli occhi, preoccupati che il ragazzo stia rimandando l'appuntamento con la bella modella, perché ancora innamorato di Paris. La Buckingham e il Walton non sapranno come affrontare questo argomento, senza tradire un certo imbarazzo e faranno di tutto per evitare di indagare a fondo. A volerne sapere di più sulle decisione di Zende, sarà Grace, che una volta che troverà il designer da solo, interverrà immediatamente, per spingerlo di nuovo tra le braccia della figlia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.