Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 15 maggio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 15 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 maggio 2023 - Ridge cercherà di capire cosa tormenti Thomas. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo stilista indagherà su cosa stia distraendo suo figlio. Il giovane Forrester non riuscirà a confidare al padre quanto rivelato da Sheila e deciderà di tenere la bocca chiusa, come gli ha intimato la rossa. Intanto mentre Taylor cercherà di liberarsi della Carter, Deacon continuerà a spronare Brooke a non buttarsi giù e a non assumersi più colpe di quelle che ha. La Logan però gli ribadirà che Ridge ha ragione e che è lei ad aver fatto uno sbaglio, non ascoltando i consigli del marito. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 maggio 2023 - una volta che Cetin è stato scarcerato, lui e Gulten si sono ricongiunti, convinti che niente e nessuno si sarebbe mai più potuto mettere tra di loro. Tuttavia, la coppia non aveva preso in considerazione il fratello di lei, Gaffur, ancora all'oscuro della loro relazione amorosa. Nel momento in cui l'ex capo dei braccianti viene a sapere che tra Gulten e Cetin c'è del tenero, va su tutte le furie: non può permettere che sua sorella frequenti il braccio desto di Fekeli e Yilmaz, i nemici giurati degli Yaman, i loro signori. Gaffur, allora, proibisce a Gulten di continuare a vedere l'austista. Interviene Saniye, la quale, in difesa di questa storia d'amore, racconta al marito di quando Ercument violentò la loro "bambina", e di come poi Yilmaz uccise il cugino di Demir... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 maggio​ 2023 - Linda continua a tormentare tutti con la sua festa di compleanno, prima Ines poi ha addirittura chiesto aiuto a Angel, il suo desiderio è di organizzare una festa senza pari. Linda non sembra avere altri problemi per la testa, le angoscianti questioni della Colonia non sono sue, lei pensa solo a festeggiare spensieratamente il suo compleanno, del resto il denaro per organizzare un sontuoso party non è un problema. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

