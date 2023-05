Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge cercherà di capire cosa stia succedendo a Thomas, il cui comportamento è sempre più misterioso. Intanto Deacon cerca di rincuorare Brooke

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge cercherà di capire cosa tormenti Thomas. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo stilista indagherà su cosa stia distraendo suo figlio. Il giovane Forrester non riuscirà a confidare al padre quanto rivelato da Sheila e deciderà di tenere la bocca chiusa, come gli ha intimato la rossa. Intanto mentre Taylor cercherà di liberarsi della Carter, Deacon continuerà a spronare Brooke a non buttarsi giù e a non assumersi più colpe di quelle che ha. La Logan però gli ribadirà che Ridge ha ragione e che è lei ad aver fatto uno sbaglio, non ascoltando i consigli del marito.

Anticipazioni Beautiful: Ridge cerca di scoprire cosa nasconda Thomas

Sheila e Thomas alleati? È un'ipotesi che sta prendendo sempre più forma. Il giovane stilista ha scoperto che Brooke è stata ingannata e che è stata Sheila a farla ubriacare. Per il ragazzo è stata una notizia sconvolgente ma non può negare che l'intervento della rossa abbia aiutato la sua famiglia. Proprio questo pensiero gli impedirà di correre dal padre, per informarlo di quanto ha scoperto. Ridge si accorgerà però subito che suo figlio è preoccupato per qualcosa e visti i precedenti, avrà il timore che il ragazzo stia perdendo il controllo. Gli chiederà quindi di raccontargli cosa lo turbi e di dirgli la verità. La bocca di Thomas rimarrà però cucita.

Beautiful Anticipazioni: Taylor cerca di liberarsi di Sheila

Dopo il suo colloquio con Thomas e dopo essersi assicurata che il ragazzo non dirà nulla ai suoi genitori, Sheila ha raggiunto Taylor nel suo ufficio. Come le altre volte, la Carter ha rivelato alla Hayes di essere dalla sua parte e di tifare per lei. La psichiatra capirà che la rossa sta cercando di conquistare la sua fiducia ma non si sentirà per nulla a suo agio. Le chiederà quindi di lasciarle spazio e di non continuare a presentarsi da lei, senza invito. Sheila se ne andrà, soddisfatta di aver ottenuto quello che vuole e certa che la sua nuova amica Taylor, metterà una buona parola per lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon rincuora Brooke ma lei vuole fare ammenda

Deacon è tornato a casa di Brooke, per assicurarsi che stia bene. La Logan cercherà di fargli capire che non è proprio il caso che lui si presenti alla villa così spesso e gli confiderà che questi loro incontri non fanno altro che peggiorare la situazione. Deacon si scuserà ma inviterà la donna a non assumersi più responsabilità di quelle che in realtà ha. La inviterà a riflettere invece sulla reazione esagerata del marito, che l'ha lasciata per uno stupido errore. La bionda si affretterà a prendere le difese del consorte e a ribadire che quanto successo è solo colpa sua. Avrebbe dovuto fare più attenzione alle sue raccomandazioni.

